מאיר בן דרור בסינגל פורים חדש: "חפץ לב"

מאיר בן דרור: "בחפץ לב ובתפילה עמוקה לישועות, על אפם ועל חמתם של שונאינו, אני בוחר להוציא עכשיו שיר פורימי חדש, עם מילים מתוך המגילה. מילים שאמר המן בליבו, שבסוף התהפכו לטובתנו, ומלכו של עולם, בימים ההם ובזמן הזה חפץ לעשות יקר עימנו, ואמן שיעזור לנו לנצח היטב במלחמה ברוע האיראני מבלי לשלם יותר עוד מחירים!