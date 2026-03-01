מאיר בן דרור בסינגל פורים חדש: "חפץ לב"

מאיר בן דרור: "בחפץ לב ובתפילה עמוקה לישועות, על אפם ועל חמתם של שונאינו, אני בוחר להוציא עכשיו שיר פורימי חדש, עם מילים מתוך המגילה. מילים שאמר המן בליבו, שבסוף התהפכו לטובתנו, ומלכו של עולם, בימים ההם ובזמן הזה חפץ לעשות יקר עימנו, ואמן שיעזור לנו לנצח היטב במלחמה ברוע האיראני מבלי לשלם יותר עוד מחירים!
בתפילה לרפואת הפצועים, לזכר הנופלים, וכמובן לחיזוק כל עם ישראל בארץ ובעולם.
בתקווה לפורים שמח, שקט ובטוח!".
קרדיטים:
מילים - מגילת אסתר
לחן ועיבוד מוסיקלי - ארגמן עזרא
שירה וקולות - מאיר בן דרור
