מוטי כהן מגיש חידוש מרענן "כטוב בעיניכם"

הזמר והמוזיקאי מוטי כהן בחידוש מרענן לפורים מבית חסידות 'תולדות אברהם יצחק'. ההפקה המוזיקלית של כהן (סינגלים וקליפים)

לקראת פורים, מציג הזמר מוטי כהן חידוש מיוחד ללחן המוכר "ותוסף אסתר" עם הלחמת מילים מיוחדת מבית מדרשו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק.

לחידוש המיוחד נחשף מוטי בשנים האחרונות, עת ניגן בטיש פורים בחסידות, והחליט כעת לשחרר אותו בגרסה רשמית.

