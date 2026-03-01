מוטי כהן מגיש חידוש מרענן "כטוב בעיניכם"

לקראת פורים, מציג הזמר מוטי כהן חידוש מיוחד ללחן המוכר "ותוסף אסתר" עם הלחמת מילים מיוחדת מבית מדרשו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק.
לחידוש המיוחד נחשף מוטי בשנים האחרונות, עת ניגן בטיש פורים בחסידות, והחליט כעת לשחרר אותו בגרסה רשמית.
לקראת פורים, מציג הזמר מוטי כהן חידוש מיוחד ללחן המוכר "ותוסף אסתר" עם הלחמת מילים מיוחדת מבית מדרשו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק.
לחידוש המיוחד נחשף מוטי בשנים האחרונות, עת ניגן בטיש פורים בחסידות, והחליט כעת לשחרר אותו בגרסה רשמית.
כן (100%)
לא (0%)
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ
0 תגובות