אליה דרעי בסינגל חדש: "יש אחד"

הזמר אליה דרעי ממשיך במלוא המרץ לקראת צאת אלבום הבכורה שלו ומשיק סינגל חדש ״יש אחד״ מתוך אלבום הבכורה.

אליה מציא את השיר לרגל חג פורים הקרב ובא, ולהעלאת המורל בעם ישראל.

קרדיטים:

מילים ולחן: אברהם דרמון

עיבוד והפקה מוזיקלית: אלירן אביטל

מילים:

חיפשתי אחד שיכוון אותי

ויאמר לי מי אני מה אני שווה

ביקשתי אחד שיחבק אותי

ויזכיר לי איך הולכים יש דרך ארוכה

לא ידעתי לאן היכן לפנות

איפה לעלות כבר לא נותר בי כוח

אז הבנתי יש מישהו בלילות

שומע ת׳תפילות שומר עליי כל רגע

יש אחד שנותן לי ת׳כוחות לנסות ולעלות

לא להישאר למטה הוא אחד שמזכיר לי לפעמים

החיים הם כמו גלים אז נשחה תמיד קדימה

יש אחד שנותן לי ת׳כוחות לנסות ולעלות

לא להישאר למטה הוא אחד שמזכיר לי לפעמים

החיים הם כמו גלים אז נשחה תמיד

יש לי יש אחד, יש לי יש אחד, יש לי יש אחד...

יש לי יש אחד, יש לי יש אחד, יש לי יש אחד...

יורד היום והחושך מתגלה ואת הלב לי מכסה

אנא אני בא אשא עיניי ממעמקים ארים ידי

אל אבא בשמים בתפילה

לא ידעתי לאן היכן לפנות

איפה לעלות כבר לא נותר בי כוח

אז הבנתי יש מישהו בלילות

שומע ת׳תפילות שומר עליי כל רגע

יש אחד שנותן לי ת׳כוחות לנסות ולעלות

לא להישאר למטה הוא אחד שמזכיר לי לפעמים

החיים הם כמו גלים אז נשחה תמיד קדימה

וגם כשיש שלכת וקור וסערה

אל תיקח קשה אין מקרה זה לטובה

תעוף תפרוש כנף ותיקח עוד נשימה

כי בסוף הטוב יופיע ותגיע לזריחה.

יש אחד שנותן לי ת׳כוחות לנסות ולעלות

לא להישאר למטה הוא אחד שמזכיר לי לפעמים

החיים הם כמו גלים אז נשחה תמיד קדימה

יש לי יש אחד, יש לי יש אחד, יש לי יש אחד...

יש לי יש אחד, יש לי יש אחד, יש לי יש אחד...