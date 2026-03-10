ישנם רגעים שבהם הזמן עוצר מלכת, וההיסטוריה פוגשת את הקדמה על במה אחת.

"אפולישע טענצל" (ריקוד פולני) הוא לא רק קליפ מוזיקלי – הוא מסע בזמן אל היכלי הנגינה של חצרות הקודש קאצק ופשיסחא ועוד ,

המוגש במעטפת יוקרתית, האנרגיה המתפרצת של אהרל'ה סמט, ובעומק וכשרון רב של דודי פולק, כשמקהלת נרננה בהרכב נרחב בניצוחו של יעקב רוזמרין מלווה את המחרוזת, ותזמור מקצועי של המעבד יענקי לנדאו ותזמורתו.

המחרוזת צולמה על ידי נתי אלבר, שתפס בעדשתו את האווירה המחשמלת בחתונה שנערכה באולמי "אווניו".

קרדיטים:

זמרים: ארהלה סמט ודודי פולק

קולות: מקהלת "נרננה" בניצוחו של יעקב רוזמרין

עיבוד ותזמור: יענקי לנדאו