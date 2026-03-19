שמעון חנון מחדש יצירה נדירה של קרליבך: "ממקומו"

האומן והיוצר שמעון חנון משיק סינגל-קליפ חדש, חידוש לשיר חסידי מרגש מבית מדרשו של ר' שלמה קרליבך, הנושא תפילה ובקשה לרחמים על עם ישראל בכוחה של אמירת "שמע ישראל".
החיבור לשיר נולד במקרה במהלך נסיעה, ומאז הפך לחלק משמעותי במסע האישי והרוחני של הזמר. לדבריו, התקופה הנוכחית מביאה איתה התעוררות רוחנית רחבה, עם התחזקות באמונה פשוטה בארץ ובעולם.
הסינגל יוצא לאור בראש חודש ניסן – זמן של התחדשות וגאולה, וביום הולדתו של רבי נחמן מברסלב.
קרדיטים:
לחן: ר שלמה קרליבך ז"ל
עיבוד: שמעון חנון ואלון הלל
