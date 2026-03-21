כיכר השבת

יואי מאטשניק בסינגל רגאיי חדש: "הכל בשבילך"

הזמר והיוצר החב"די יואי (יוסף) מאטשניק מפלורידה בסינגל חדש שכתב והלחין בסגנון הרגאיי - "ALL FOR YOU". העיבוד וההפקה המוזיקלית של איזי דריהם.

מילים ותרגום:

כל יומא ויומא

עביד עבידתא

Everything I do

כל מה שאני עושה

It's all for you

הכול בשבילך

הקדוש ברוך הוא

פזמון:

Every thought I think

כל מחשבה שאני חושב

Every Word I Say

כל מילה שאני אומר

Everything I do

כל מה שאני עושה

All throughout My day

לאורך כל היום שלי

It's all for You

הכול בשבילך

Every Moment in my life

כל רגע בחיים שלי

It's You I'm living for

אני חי בשבילך

I try to make You proud

אני מנסה לגרום לך נחת

I'm growing more and more

אני גדל עוד ועוד

All for You

הכול בשבילך

הקדוש ברוך הוא

