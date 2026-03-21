יואי מאטשניק בסינגל רגאיי חדש: "הכל בשבילך"

הזמר והיוצר החב"די יואי (יוסף) מאטשניק מפלורידה בסינגל חדש שכתב והלחין בסגנון הרגאיי - "ALL FOR YOU". העיבוד וההפקה המוזיקלית של איזי דריהם.
מילים ותרגום:
כל יומא ויומא
עביד עבידתא
Everything I do
כל מה שאני עושה
It's all for you
הכול בשבילך
הקדוש ברוך הוא
פזמון:
Every thought I think
כל מחשבה שאני חושב
Every Word I Say
כל מילה שאני אומר
Everything I do
כל מה שאני עושה
All throughout My day
לאורך כל היום שלי
It's all for You
הכול בשבילך
Every Moment in my life
כל רגע בחיים שלי
It's You I'm living for
אני חי בשבילך
I try to make You proud
אני מנסה לגרום לך נחת
I'm growing more and more
אני גדל עוד ועוד
All for You
הכול בשבילך
הקדוש ברוך הוא
0 תגובות