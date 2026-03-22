| צילום: צילום: לייזר
(צילום: לייזר)
לפני מספר שבועות, התאחדו הורי מוסדות "הדרן" לשבת התאחדות מרוממת, סוף שבוע שכולו נחת יהודית, חיבור פנימי וחיזוק הדדי.
במוצאי השבת, זכו ההורים לרגע שיא מרגש במיוחד: מופע מוזיקלי של הזמרים האהובים, ברוך לוין ופיני רובינשטיין, שהפיחו חיים במסע שכל הורה מכיר מקרוב. המסע שמשלב מסירות נפש, תקווה, וגם רגעים שבהם הדרך לא תמיד נראית סלולה וברורה.
דרך שירה וסיפור, נתן המופע ביטוי למהות הגידול של בחור בדורנו, ולתעצומות הנפש והאמונה שמלוות את המשפחות בכל שלב בדרך.
קרדיטים:
ביצוע: ברוך לוין ופיני רובינשטיין
ליווי מוזיקלי: יומי גלב הפקות
0 תגובות