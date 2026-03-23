יוסף ממיה בסינגל בכורה: "דרכה של תורה"

הזמר יוסף ממיה משחרר את סינגל הבכורה שלו "דרכה של תורה", בלחן ייחודי של הרב יאיר משה ממיה ובהפקה המוזיקלית של דובי מילשטיין.

השיר מבוסס על המשנה במסכת אבות "כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל... ובתורה אתה עמל. אם אתה עושה כן אשריך וטוב לך" ומעביר את המסר של עמל התורה בדרך של פשטות, מסירות והיגיעה רוחנית.

בשילוב של סאונד עכשווי לצד נגיעות קלאסיות ואופראיות, מציג ממיה חיבור בין מסורת לדור הצעיר ופתיחה מסקרנת לדרכו המוזיקלית.

קרדיטים:

מילים: מסכת אבות

לחן: הרב יאיר משה ממיה

עיבוד והפקה מוזיקלית: דובי מילשטיין