יוסף ממיה בסינגל בכורה: "דרכה של תורה"

הזמר יוסף ממיה משחרר את סינגל הבכורה שלו "דרכה של תורה", בלחן ייחודי של הרב יאיר משה ממיה ובהפקה המוזיקלית של דובי מילשטיין.

השיר מבוסס על המשנה במסכת אבות "כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל... ובתורה אתה עמל. אם אתה עושה כן אשריך וטוב לך" ומעביר את המסר של עמל התורה בדרך של פשטות, מסירות והיגיעה רוחנית.

בשילוב של סאונד עכשווי לצד נגיעות קלאסיות ואופראיות, מציג ממיה חיבור בין מסורת לדור הצעיר ופתיחה מסקרנת לדרכו המוזיקלית.

קרדיטים:

מילים: מסכת אבות

לחן: הרב יאיר משה ממיה

עיבוד והפקה מוזיקלית: דובי מילשטיין

תוכן שאסור לפספס:

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
פצצה של שיר
אתה תותח
4
להיט הקיץ! תרשמו
אפרים טוקר
3
אהבתי אהבתי! תמשיך להוציא עוד🙏
נתי אינהורן
2
יוסף ממיה הבאת שיחוק גדול ושיר גדולל
בעילום שם
1
מאד יפה מאחל לך הצלחה גדולה בהמשך
שכן שלך - ויצמן

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

