ארי גולדוואג בסינגל חדש: "קח נשימה"

ארי גולדוואג: "לפני מספר ימים, כשאנחנו חווים כאן בישראל אתגרים בגלל אזעקות וטילים שנורו לכיווננו, הלחנתי את השיר הזה כדי לנחם ולהרגיע את האנשים סביבי. אני מקווה שזה יעזור גם לכם, לא משנה אילו אתגרים אתם מתמודדים איתם".
קרדיטים:
מילים לחן והפקה מוזיקלית: ארי גולדוואג
מילים:
just stay calm
Hashem’s always with you
just stay calm
there’s nothing for you to do
just stay calm
Hashem loves you
just stay calm
He will get you through
winds may blow
storms may thunder
but the guardian
of Israel never slumbers
קח נשימה
ה׳ שומר עליך
קח נשימה
הוא ישמור צאתך ובואך
