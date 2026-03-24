כיכר השבת

ארי גולדוואג בסינגל חדש: "קח נשימה"

הזמר והיוצר ארי גולדוואג, בסינגל חדש שכתב והלחין בהשראת האזעקות והמלחמה. ההפקה המוזיקלית אף היא של גולדוואג (סינגלים וקליפים)

ארי גולדוואג: "לפני מספר ימים, כשאנחנו חווים כאן בישראל אתגרים בגלל אזעקות וטילים שנורו לכיווננו, הלחנתי את השיר הזה כדי לנחם ולהרגיע את האנשים סביבי. אני מקווה שזה יעזור גם לכם, לא משנה אילו אתגרים אתם מתמודדים איתם".

קרדיטים:

מילים לחן והפקה מוזיקלית: ארי גולדוואג

מילים:

just stay calm

Hashem’s always with you

just stay calm

there’s nothing for you to do

just stay calm

Hashem loves you

just stay calm

He will get you through

winds may blow

storms may thunder

but the guardian

of Israel never slumbers

קח נשימה

ה׳ שומר עליך

קח נשימה

הוא ישמור צאתך ובואך

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

