'שמוליק' בסינגל בכורה מרגש: "שעת חצות"

שמוליק: "השיר 'שעת חצות' נכתב מתוך תקווה וגעגועים לגאולה וכולו בהשראת מדרשי חז"ל של תקופת החורבן.

הוא מדבר על החורבן האישי של כל אחד ואחד מאיתנו,

על הסימנים שהרגשנו שזה עומד לקרות ולא התייחסנו,

ולא שמנו לב לפרטים הקטנים.

לאנשים מהצד שאמרו לנו ללכת בדרך אחת והלכנו בדרך אחרת.

כמו בתקופת החורבן שעם ישראל קיבלו אזהרות לחורבן הבית והם לא הקשיבו.

ועד היום אנחנו לא מתייאשים ומחכים שתגיע כבר שעת חצות...".

קרדיטים:

לחן ומילים: שמוליק

הפקת שירה: אבי ריימי

עיבוד והפקה מוזיקלית: יוסף הופמן

מילים:

יש בשמים סימנים

בידיים חרבות

השערים שוב נפתחים

בצליל חריקות

תפיפות רגליים נשמעות

יורדות במעלות

ואנחנו לא מקשיבים

לצעקה ברחובות

ימים באים לבשר

קול מבשר וחוזר ואומר

מהגג צועק בקול דממה דקה

ועד שיום יאיר ממזרח למערב

יעלה תחנוננו

עד שיבנה מה שנחרב

ועוד ישובו לשחק ברחובותינו

השיבנו

חדש ימינו

שם ישבנו לספר

על גדות נהר זלגו דמעות

תלינו נחמה על עצי ערבות

וכשנשוב להיות שלם

ויתאחדו המחנות

זה שלקח הוא זה שיתן ויחזיר את המפתחות

פזמון...

וכבר צבענו משקופים

עקרנו דלת מהכתובות

ובנתיים מחכים...

שתגיע שעת חצות.