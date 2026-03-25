מנחם חוטר בסינגל קליפ: "לא ינום ולא יישן"

האומן והזמר מנחם חוטר מחדש את שירו של ישראל ג'רופי - "לא ינום ולא יישן" בגרסה חדשה המשולבת בקליפ בינה מלאכותית אמנותי וייחודי (סינגלים וקליפים)

אחרי הקאבר המיוחד ל"להתקרב", האמן והיוצר מנחם חוטר חוזר עם יצירה חדשה שמתכתבת בדיוק עם התחושות של כולנו בתקופה האחרונה.

"בשבועות האחרונים אנחנו עוברים ימים לא פשוטים," מספר מנחם, "אבל מצד שני, בכל יום מתגלגלים עלינו ניסים שמזכירים לנו שיש מי ששומר פה תמיד והמילים והלחן של 'לא ינום ולא יישן' פשוט התיישבו לי על הלב".

כמי שחי את עולמות הציור והטכנולוגיה, מנחם לא הסתפק רק בשירה. הוא רתם שוב את כלי ה-Ai המתקדמים כדי להפוך את הדמיון שלו למציאות ויזואלית, שמחברת בין "הימים ההם" ל"זמן הזה" ומגישה תפילה שכולה אמונה וציפייה לגאולה.

עם הכניסה לחודש ניסן, חודש הגאולה, מנחם משיק את השיר כזעקה אישית וכללית: "אבא - אל תסתר פניך... כשם שבניסן נגאלו, כך בניסן הזה נזכה להיגאל".

קרדיטים:

מילים ולחן: ישראל ג'רופי

הפקה מוזיקלית: סונו

מילים:

ה' אל תסגור את עיניך,

נא שמע את בניך,

אל תעשה עצמך כנרדם.

כי הנה לא ינום ולא ישן,

שומר ישראל.

בניך מבקשים בניך לראות את פניך,

בניך מבקשים בניך זועקים אליך,

אבא אל תסתר פניך.

1
יפה!!!
מרדכי

