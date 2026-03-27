הרשי רוטנברג מחדש את שיר הפסח שלו: "פסח אויף דער נאכט"

הרשי רוטנברג: "זהו השיר שאתם שרים כבר כמה שנים כהכנה לימי הפסח.
את השיר כתבתי בערב חג הפסח תשע"ח והוקלט לראשונה בסלון ביתי, ומאז הלך והתפשט ומהדהד בכל תפוצות ישראל ברחבי העולם.
כעת אני מוציא אותו לפניכם באופן רשמי, עם ליווי מוזיקלי קליל של דוד פינק.
הוספתי גם כמה מילים נוספות לכבוד ליל הסדר.
מקווה שתהנו! גוט יום טוב".
קרדיטים:
לחן ושירה: הרשי רוטנברג
עיבוד: דוד פינק
מילים:
פסח אויף דער נאכט,
ווען דער טאטע קומט אהיים פון שול,
טוט ער זיך אהן דעם קיטל,
און קידוש ער מאכט מיט א הייליגע געפיל,
די שכינה אליין מיט די גאנצע פמליא קומען צו גיין,
און דער אידעלע הייבט אהן דעם סדר הערליך און שיין,
ער זאגט קדש, ורחץ, כרפס יחץ, מגיד, רחצה, מוציא מצה, מרור, כורך, שלחן עורך, צפון, ברך, הלל נרצה.
און די גרויסע הייליגע נאכט,
דער טאטע די מלך פון די גאנצע וועלט,
קוקט אראפ און ער טראכט,
אונזער עבודה ער זעהט און ער קוועלט,
מיינע קינדער אזוי זיס און לעכטיג פונקט ווי אמאל,
זיי זענען מיר געטריי מיין פאלק ישראל,
ער זינגט מיט קדש, ורחץ, כרפס יחץ, מגיד, רחצה, מוציא מצה, מרור, כורך, שלחן עורך, צפון, ברך, הלל נרצה.
