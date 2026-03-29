יוסף נטיב בסינגל קליפ חדש: "אנשים כאלה"

הזמר והיוצר יוסף נטיב בסינגל קליפ חדש שכתב והלחין בהשראת התקופה האחרונה והמלחמה. ההפקה המוזיקלית של נטיב עצמו (סינגלים וקליפים)

| צילום: צילום: יניר קילינסקי
(צילום: יניר קילינסקי)

יוסף נטיב: "דווקא במציאות הקשה שיש בחוץ, אנחנו בפנים מרבים בחסד, משתדלים להיות כאן אחד בשביל השני עם לב פתוח ורצון טוב.

עוד רגע ליל הסדר שלנו , בנוסף יש לי יומולדת עוד כמה ימים.

מתרגש כרגיל לתת לכם במתנה שיר חדש, לומר לכם תודה גדולה, חג שמח ולברך אתכם בכל הטוב שבעולם.

עם ישראל חי

איזה כיף להיות עם אנשים כאלה".

קרדיטים:

מילים, לחן והפקה מוזיקלית: יוסף נטיב

מילים:

אנשים כאלה

כולם רצים לאור משתוקקים ליצור

גלים של אהבה ואמונה

רואים בכל פינה אנשים כאלה

כולם רוצים לנשום ולהתחיל לחלום

לא לפחד יותר מפחד היום יום

אנשים כאלה

להרים תלב עד למקום שבו הכל טוב

ואין שם מלחמה רק אהבה

ואיזה כיף להיות עם אנשים כאלה

ועוד יבוא היום שניפגש כולם

חיבור של אהבה ואמונה

יראו בכל פינה ,אנשים כאלה

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

