יהודה וינברג בסינגל חדש לליל הסדר: "ונצעק"

האמן והיוצר יהודה וינברג משחרר סינגל חדש בשם "ונצעק", שיוצא לקראת חג הפסח. השיר מתמקד באחד הרגעים העוצמתיים בהגדה: "וַנִּצְעַק אֶל ה' אֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, וַיִּשְׁמַע ה' אֶת קֹלֵנוּ". הלחן החדש של וינברג נותן ביטוי לזעקה הפנימית של כל יהודי, והופך את הטקסט העתיק לתפילה אישית ונוגעת.
הבחירה במילים אלו מגיעה מתוך מסורת מיוחדת, לפיה רגע אמירת "ונצעק" בליל הסדר הוא זמן סגולה נדיר לישועות שמעל לטבע. "השיר הזה הוא קריאה לעצור הכל ברגע המיוחד הזה של הסדר, ולהתפלל מעומק הלב על הגאולה השלמה", אומר וינברג.
קרדיטים:
לחן ומילים: יהודה וינברג
עיבוד והפקה מוזיקלית: מאיר בידרמן
0 תגובות