"כשהיו מסובין בבני ברק": מיטב הזמרים במחרוזת התרוממות מתוך אירוע הכנה לליל הסדר

הזמרים אברימי רוט, נמואל הרוש, אלי הרצליך, נפתלי קמפה, קובי גרינבוים ומאיר גפני סביב שולחן סדר אחד, בביצועים נדירים מלווים במקהלת ילדים ותזמורת בניצוחו של אבי דרור (סינגלים וקליפים)

אלפי בני הישיבות בבני ברק התאחדו ב-160 קהילות, לאירוע אדיר, יחיד מסוגו בארץ, שאיחד בו זמנית את כל בני הישיבות הק' בבני ברק לקראת ליל הסדר, יחד עם 6 מגדולי הזמר הליטאי: אברימי רוט, נמואל הרוש, אלי הרצליך, נפתלי קמפה, קובי גרינבוים ומאיר גפני סביב שולחן סדר אחד, בביצועים נדירים.

באירוע השתתפה גם מקהלת ילדים מורחבת בניצוחו של אלחנן שיש, ותזמורת מורחבת בניהולו וניצוחו של אבי דרור - בשידור חי וישיר בקהילות הקודש בבני ברק, בחוויית הכנה רוחנית ייחודית.

קרדיטים:

הפקה: אפקט הפקות

הפקה מוזיקלית: ישראל לובין

ניהול מוזיקלי, תיכנותים וקלידים: אבי דרור

אחד ההפקות היפות באמת הערה קטנה, אין לנמואל הרוש שום ביטוי משמעותי. ובנוסף ארבע פעמים במהלך הקליפ רואים את אבי דרור נוגע במקשים שבפסנתר, מה שמסגיר בפירוש את מה שכולם יודעים שזה פסנתר חשמלי וירד כל העניין של היופי של הפסנתר כנף שמביאים. מי שיוכל להעביר את זה להפקה....
אנונימי
יפה שאיחדו את הזמרים הצעירים שבמגזר.. ואין על אבי דרור!!
וואו מדהים
יפה שגדולי הזמר הליטאי שרים יחד ניגון חב"ד... כל הכבוד!
אנונימי
יפה לדעת שנמואל ליטאי :)
גישמאק

