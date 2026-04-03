עוזיאל דייטש, אברומי ברקו ו'קאפלה', מחדשים את "הגידה לי"  

הזמר החסידי עוזיאל דייטש, המוזיקאי אברומי ברקו ומקהלת 'קאפלה' מחדשים את הניגון מבית פיטסבורג - "הגידה לי" בלחנו של האדמו"ר בעל ה'אמונת אברהם' זצ"ל (סינגלים וקליפים)

לרגל חג הפסח, ולקראת שבת חול המועד, בו נהוג לקרוא את 'שיר השירים', מחדש אמן הרגש עוזיאל דייטש את היצירה הפיטסבורגאית המרגשת, בלחנו של הרבי בעל ה"אמונת אברהם" מפיטסבורג זי"ע.

"הַגִּידָה לִּי שֶׁאָהֲבָה נַפְשִׁי, אֵיכָה תִרְעֶה אֵיכָה תַּרְבִּיץ בַּצָּהֳרָיִם, שַׁלָּמָה אֶהְיֶה כְּעֹטְיָה, עַל עֶדְרֵי חֲבֵרֶיךָ" • פסוק עמוק ומרגש, בפתחו של שיר השירים, המבטא את הרגש, האהבה והכמיהה, שיש לעם ישראל הנמשל לצאן, כשהוא פונה להקב״ה הרועה ומנהיג אותו, ומבקש עוד הכוונה, למצוא אותו ולהתקרב תחת כנפי השכינה.

השיר המיוחד זוכה לביצוע מוזיקלי, בעיבוד מחודש של אברומי ברקו מניו יורק, אשר ביצע את הניגון עם עוזיאל, באחד מהופעותיהם המשותפות בארה"ב, שם קיבלו את ההחלטה להוציאו לאור יחד, כשאליהם מצטרפים מקהלת 'קאפלה' בעיבוד קולי של נותי רוטמן.

קרדיטים:

לחן: הרבי בעל ה"אמונת אברהם" מפיטסבורג זי"ע

שירה: עוזיאל דייטש

עיבוד מוזיקלי: אברומי ברקו

עיבוד קולי: נותי רוטמן

מקהלה: 'קאפלה'

0 תגובות

1
השיר והביצוע יפים. השטריימל משום מה לא נראה מתאים לרקע עם הכבשים, אלא אם רוצים שנאמין שיעקב אבינו ודוד המלך רעו את הצאן חבושים בשטריימל.
יוסף

