כיכר השבת

המוזיקאי והמפיק ליעד בנאי בסינגל חדש: "צחוק של ילדים"

רגע לפני שהוא מתחתן, המוזיקאי והיוצר ליעד בנאי בסינגל חדש שכתב, הלחין וגם עיבד והפיק מוזיקלית בעצמו (סינגלים וקליפים)

בימים הקרובים יצעד המוזיקאי והמפיק ליעד בנאי אל החופה שלו. את כל הרגשות והציפייה של התקופה האחרונה, הוא לקח אל המקום שבו הוא מרגיש הכי טבעי – אל מעמקי האולפן.

התוצאה היא סינגל חדש ומרגש שנכתב במיוחד לרגע הגדול, ומביא איתו גישה נדירה: ״צחוק של ילדים״ יצירה שהיא כולה עבודת יד מוחלטת. ליעד אחראי כאן על כל פרט ופרט – מהמילים והלחן, דרך העיבוד והתכנות, ועד לשירה.

השיר הזה הוא לא רק ציון דרך אישי, אלא גם פתיחה של פרק חדש בקריירה של ליעד כמפיק ומעבד. בימים אלו הוא שוקד על חומרים חדשים והפתעות מוזיקליות להמשך, מתוך שאיפה להביא את אותה רגישות אומנותית וטביעת יד ייחודית גם לפרויקטים ושיתופי פעולה עם אמנים נוספים בדרך.

קרדיטים:

מילים ולחן: ליעד בנאי

עיבוד והפקה מוזיקלית: ליעד בנאי

ליעד בנאי

