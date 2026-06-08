כיכר השבת

אלעזר ביטון בסינגל בכורה קצבי: "דע"

הזמר החב"די אלעזר ביטון פורץ לקדמת הבמה עם סינגל קליפ בכורה אנרגטי בשם "דע" אותו כתב והלחין שמואל אהרון. ההפקה המוזיקלית של יוסף יצחק ביטון (סינגלים וקליפים)

הזמר החב"די אלעזר ביטון פורץ לקדמת הבמה עם סינגל קליפ בכורה אנרגטי במיוחד בשם "דע", רצועה קצבית, מרעננת ומלאת חיות, שמצליחה לשלב בין הפקה מודרנית למסר פנימי עמוק. השיר מדבר ישירות ללב, ומזכיר שגם ברגעים שבהם הכל נראה חשוך ומורכב, האור והתקווה תמיד נמצאים שם, ןמחכים להתגלות.

הקליפ המושקע שמלווה את השיר לוקח את המסר צעד אחד קדימה ומעניק לו ביטוי ויזואלי עוצמתי של מעבר מחושך לאור. "דע" הוא רק יריית הפתיחה מתוך שורה של סינגלים שאלעזר צפוי לשחרר בחודשים הקרובים, מה שמסמן תחילתה של דרך מוזיקלית מסקרנת ומבטיחה, עם אנרגיות חיוביות ואמירה אמונית ברורה: תמיד יש דרך קדימה.

קרדיטים:

מילים ולחן: שמואל אהרון

עיבוד והפקה מוזיקלית: יוסף יצחק ביטון

שמואל אהרוןאלעזר ביטוןיוסף יצחק ביטון

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