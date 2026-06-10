כיכר השבת

מיטב הכישרונות של קנדה מצטרפים למחרוזת "קנדאנס"

המוזיקאי שמילי צוויבל, מארח את שלושת הזמרים: מוטי רוזנפלד, זלמן גוטמן ואברומי דנציגר, עם מקהלת 'זמרה' למחרוזת ריקודים סוערת (סינגלים וקליפים)

| צילום: צילום: מומו (Momo), אברהם אלקבס

מחרוזת "קנאדנס" מציגה כמה מהכישרונות הגדולים ביותר של עולם המוזיקה החסידית בקנדה ומעניקה חוויית ריקודים בלתי פוסקת, שתקפיץ אתכם מהתחלה ועד הסוף.

את המחרוזת מוביל המוזיקאי שמילי צוויבל, עם הפקה מוזיקלית שתרים אתכם על הרגליים. אליו מצטרפים שלושת הזמרים המוכשרים: מוטי רוזנפלד, זלמן גוטמן ואברומי דנציגר, עם הליווי העוצמתי של מקהלת 'זמרה'.

הגיע הזמן שהעולם יקבל טעימה מאיכות הכישרון המוזיקלי הקנדי.

קרדיטים:

הפקה מוזיקלית: שמילי צוויבל

זמרים: מוטי רוזנפלד, זלמן גוטמן ואברומי דנציגר

מקהלה: מקהלת זמרה

ניהול מוזיקלי וניהול פרויקט: אנשי אקשטיין

מיקס: ליפא בראונר

מוטי רוזנפלדזלמן גוטמןאברומי דנציגרשמילי צוויבל

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