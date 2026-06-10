כיכר השבת

מאור בן חיים בסינגל חדש: "סימן קטן"

הזמר מאור בן חיים בשיר חדש ומרגש על אמונה, התמודדות והחיפוש אחר הסימן שיאיר את הדרך. את השיר כתב עבורו הזמר והיוצר נתנאל בר יוחאי, כשעל ההפקה המוזיקלית הופקד מור בן יאיר (סינגלים וקליפים)

קרדיטים:

מילים ולחן: נתנאל בר יוחאי

הפקה מוזיקלית: מור בן יאיר

מילים:

מסע שלם בתוך עולם גדול

מתחיל כילד שרק רוצה לגדול

אל תוך החלומות הרצונות

להיות בדרך האבות

ובחיים ראיתי כבר הכל

הבטחתי לעצמי שלא אפול

אל תוך הנסיונות התהיות

עכשיו נותרו רק התקוות.

אבא תן לי עוד סימן אחד קטן

שכל מה שעובר הכל פה מכוון

אין מה למהר אין מה לוותר

בוא ונדבר ימי כצל עובר

אבא כבר עייף לרדוף אחרי הזמן

כל הטירוף הזה כבר לא מוצא לאן

כמו גל שעובר עכשיו חזק יותר

מולך עומד כחומר ביד היוצר.

כל אחד סוחב איתו ילדות

צלקות מול אושר ותמימות

שקצת כבוי האמונה דולקת

משאירה חותם פותחת דלת.

קירות ליבי בלי קו של היגיון

אם אשרוד כל פעם מול ניסיון

איך ממשיכים מכאן תפתח לי דלת

אני כבר לא יכול לסגת.

נתנאל בר יוחאימור בן יאירמאור בן חיים

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