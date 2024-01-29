שעה קלה לאחר צאת השבת גל המנחמים בבית מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי היושב שבעה על בתו הרבנית חנה שטיינמן ע"ה שב לפקוד את הבית ובו ראשי ישיבות ואישי ציבור • בין המנחמים: הגרב"מ אזרחיי וח"כ יעקב ליצמן • הצלם משה גולדשטיין תיעד (חרדים)
יום לפני הבחירות לכנסת: מרן הגר"ע יוסף בפסק הלכה: מותר לאבלים לצאת ולהצביע לטובת המפלגות החרדיות. בתשובה בכתב ידו של הגר"ע יוסף שהגיעה ל'כיכר השבת' כותב הגר"ע, כי גם אברכים שקיבלו על עצמם תענית דיבור צריכים לצאת ולדבר למען המפלגות החרדיות. (יהדות, מה הדין?)
אבל בבאר-שבע: באורח נדיר, כל בניו ואחיו של הבבא רבי אלעזר זצ"ל יושבים, זה לצד זה, ומקבלים את קהל האלפים במסגרת ימי ה'שבעה' ● "כיכר השבת" מביא עדות בלעדית מפיהם של גבאי הרב, ולפיה כמה שעות לפני הרצח התבטא המקובל בצורה מעוררת פליאה ● וגם: תמונות בלעדיות מ'השבעה' (כיכר)