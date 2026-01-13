אוסף חדש של הספרייה הלאומית בירושלים מציג 30 אלף פשקווילים נדירים שנאספו במשך עשרות שנים. עד כה נסרקו למעלה מ 18,000 פשקווילים ובתוך כמה שבועות צפויים להיות בו למעלה מ- 30 אלף פשקווילים. אוסף הספרייה הלאומית כולל פשקווילים מהמאה התשע עשרה, המאה העשרים וגם עכשיו - במאה העשרים ואחת
מיוחד: אוסף הפשקווילים הנדיר של קמב"ץ "העדה החרדית", יואליש קרויס, החליף ידיים ויככב בספריה הלאומית ● מאחורי העסקה הגדולה מסתתר שיתוף פעולה בין קרויס לבין לא אחר מאשר מנכ"ל "רשות העתיקות" - שהושמץ בחלק ניכר מהפשקווילים. כך זה קרה (חרדים)