מה שהחל כמאבק משפטי הפך לאחד התחביבים החריגים בעולם. דייוויד מורגן, תושב בריטניה ועובד לשעבר בחברת פלסטיק, מחזיק בשיא גינס לאוסף הגדול בעולם של קונוסי תנועה, תשוקה שנולדה באופן מפתיע במהלך מאבק בבית המשפט סביב זכויות עיצוב.

לפי ספר השיאים של גינס, בשנת 1986 נקלע מורגן לסכסוך משפטי עם יצרן מתחרה, שטען כי החברה שבה עבד העתיקה את עיצוב קונוסי התנועה שלו.

כדי להגן על עמדתו, החל מורגן לאסוף קונוסים שונים מרחבי המדינה, להשוות בין צורות, גדלים ודגמים, ולבחון את ההבדלים ביניהם במטרה להוכיח את מקוריות העיצוב של החברה שלו. המאמץ נשא פרי והוא ניצח במשפט, אך אז קרה דבר בלתי צפוי: הוא פשוט לא הצליח להפסיק לאסוף.

בריאיון לעיתון אוקספורד מייל סיפר מורגן כי התחביב מרתק במיוחד בעיניו, משום שקיימים קונוסי תנועה במגוון רחב של צורות, גדלים וצבעים, והדגמים משתנים כל הזמן. האוסף שלו הלך וגדל במהירות, וכאשר גינס אימת אותו בשנת 2000, היו ברשותו 137 קונוסים. עד שנת 2007 כבר דווח כי האוסף תפח ליותר מ־500 פריטים, בהם כשליש מכלל עיצובי קונוסי התנועה שיוצרו אי פעם.

האוסף של מורגן כולל קונוסים מכל רחבי העולם. עם זאת, לדבריו הוא מקפיד על כללי אתיקה ואינו לוקח קונוסי תנועה שלא כחוק, אלא פונה למנהלי עבודה בשטח או מחליף פריטים עם אספנים אחרים.

בשלב מסוים שימש הדשא בחצר ביתו כשטח תצוגה, אף שהוא הודה שזה הפך את מלאכת כיסוח הדשא ל"משימה מאתגרת". עיתונאי שביקר במקום כתב אז כי אנשים פשוט נעצרים ומשתאים למראה כל קונוסי התנועה הפרוסים על המדשאה.

יותר מ־25 שנה לאחר מכן, אוסף קונוסי התנועה של דייוויד מורגן עדיין מחזיק במעמדו ההיסטורי, כולו תוצאה של תיק משפטי אחד שהצית אובססיה שנמשכה כל החיים.