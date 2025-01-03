בטקס מרגש שהתקיים הערב (ראשון) ברחבת עיריית ראשון לציון, בהשתתפות השרה להגנת הסביבה עידית סילמן, ראש העיר רז קינסטליך, מנכ״ל העיריה דורון מילברג, משנה למנכ״ל איחוד הצלה אלי פולק, הנהלת הארגון ומתנדבי הסניף, הושק אופנוע חירום מציל חיים (אופנולנס) חדש של ארגון איחוד הצלה, שיצטרף למערך כלי החירום של הארגון בעיר
בערב הוקרה מיוחד שנערך עבור מתנדבי איחוד הצלה, נתרם באופן מפתיע - לזכרו של החייל מלאכי יהודה הררי הי"ד שנהרג בקרב קשה ברצועת עזה במהלך המלחמה האחרונה - אופנוע-אמבולנס חדש שישמש מכשיר קריטי להצלת חיים | מי שיזכה להשתמש באופנולנס החדש הוא לא אחר מאביו של הלוחם, טל הררי, המתנדב כבר שנים רבות בארגון החסד (בארץ)
בראשית החודש עלתה הרצאה של נשיא "איחוד הצלה" אלי ביר לאתר TED העולמי. בהרצאתו הציג ביר את ה"אופנולנס", אופנוע האמבולנס של "איחוד הצלה". מאז, יותר מ-60 גורמים שונים מכל העולם פנו לארגון כונני רפואת החירום בבקשה לאמץ את ניידת הרפואה