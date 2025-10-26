כיכר השבת
ארגון המתנדבים איחוד הצלה השיק 80 אופנולנסים חדשים לכבוד יום הולדתה ה-80 של ד”ר מרים אדלסון

ארגון המתנדבים הלאומי איחוד הצלה השיק הבוקר ר"ח חשוון 80 אופנולנסים חדשים, כחלק מהרחבת מערך ההצלה הארצי ולכבוד יום הולדתה ה-80 של הפילנתרופית ד”ר מרים אדלסון |  האופנולנסים החדשים יצטרפו למערך האופנועים הקיים של הארגון, הפועל בכל רחבי הארץ ומאפשר הגעה מהירה ומיידית למוקדי חירום רפואיים | בכך, ממשיך איחוד הצלה לחזק את יעדו המרכזי, הצלת חיים תוך 90 שניות בלבד מרגע הקריאה

נשיא ומייסד איחוד הצלה, אלי ביר, אמר בטקס ההשקה: “אין ספק כי תרומה מיוחדת זו תקדם אותנו ליעד שהצבנו לעצמנו - להגיע לכל הזקוק לנו תוך 90 שניות. יש לנו את הכבוד להשיק היום 80 אופנולנסים לכבוד יום הולדתה ה-80 של ד”ר מרים אדלסון. כלים אלו יצטרפו לעוד 100 אופנולנסים שייכנסו בשבועות הקרובים לפעילות בכל רחבי הארץ כחלק מיחידת האופנועים ע”ש ד”ר מרים ושלדון אדלסון. אני רוצה להודות למרים על מה שהיא עשתה ועושה למען עם ישראל, למען החטופים ולמען קידום הצלת החיים, ולאחל לה שתזכה לאריכות ימים, בריאות ונחת.”

ד”ר מרים אדלסון, מהתומכות המרכזיות בפעילות איחוד הצלה לאורך השנים, פועלת לקידום בריאות, חינוך וערבות הדדית בישראל ובתפוצות. התרומה המשמעותית שלה מאפשרת הרחבה מתמדת של צי הרכבים והמתנדבים, המגיעים לאלפי אירועי חירום מדי יום בכל רחבי הארץ.

האופנולנסים החדשים יצוידו בציוד רפואי מתקדם ובמערכות ניווט חכמות, וישמשו את המתנדבים להצלת חיים גם באזורים מרוחקים ובשעות בהן התנועה סואנת.

