האופנולנס שנתרם על ידי קטרין ומאיר מנקוביצקי, נועד לשפר משמעותית את זמני התגובה של צוותי איחוד הצלה ולסייע במטרה הנעלה של הצלת חיים בעיר ובסביבתה.

האופנולנס, המצויד בציוד רפואי מתקדם ומקצועי, יאפשר לצוותי הרפואה של איחוד הצלה להגיע במהירות שיא לכל קריאת חירום, לעקוף עומסי תנועה ולספק טיפול רפואי ראשוני, מהיר ומקצועי, במהירות האפשרית.

שלומי בן עמי, ראש סניף איחוד הצלה בראשון לציון: "האופנולנס החדש הוא נכס חיוני עבורנו, שמעניק כוח משמעותי ליכולת שלנו להגיע לכל קריאת חירום בתוך דקות בודדות – דקות שלעיתים קרובות עושות את ההבדל בין חיים למוות. אנו מודים מקרב לב למשפחת מנקוביצקי על תרומתם הנדיבה, שמחזקת את המענה הרפואי עבור כל תושבי ראשון לציון וסביבתה."

מאיר מנקוביצקי, מייסד ומנכ"ל חברת הטכנולוגיה 'גולם סיסטמס' אשר עוסקת בפרויקטים ביטחוניים לשמירת חיי חיילי צהל ומג"ד מגיני העיר לשעבר בראשון לציון, שהשלים למעלה מ-500 ימי מילואים מאז אירועי ה-7 באוקטובר, ציין בטקס: "כמי שפיקד על לוחמים בשטח ופועל לשמירה על חיי אדם, אני רואה חשיבות עליונה בהמשך התרומה לחברה ולביטחון, גם באזרחות. התרומה החשובה הזו לאיחוד הצלה, היא חלק בלתי נפרד מהשליחות שלנו להציל חיים ולחזק את החוסן הלאומי, במיוחד בתקופה זו."

רעייתו, קטרין מנקוביצקי, פעילה חברתית ותיקה למען החברה וחיילי צה"ל, הוסיפה: "הערבות ההדדית והדאגה לחיי אדם נמצאים בליבת הפעילות שלנו. אנו גאים לתרום כלי שיאפשר למתנדבים המסורים של איחוד הצלה להגיע לכל אדם שזקוק לעזרה במהירות וביעילות."