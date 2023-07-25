כפי שנחשף לראשונה אמש ב'כיכר השבת', בהוראת הרב הבכיר של העיר מטעם דגל התורה, הגר"מ גולדשטיין, לא נפתחה השנה בכיתות ט' בסמינרים בעיר וזאת בשל בעיות שיבוצים | ח"כ גפני, בחר לפתוח את שנת הלימודים בעיר בית שמש והאשים במשבר את מפלגת ש"ס | כל הפרטים (חדשות חרדים)
'איגוד מנהלי הסמינרים 'בית יעקב' מבהיר היום כי אם בית המשפט יכפה הכללים לקבלת תלמידות לסמינרים שלא על-פי הכללים הרוחניים - שנת הלימודים הבאה לא תיפתח. "משמעות הדבר היא חמורה: שלושים אלף תלמידות, מכל החוגים והעדות, בכל הארץ, יישארו בלי מסגרת", דווח (אקטואליה, חרדים)