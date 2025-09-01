גפני בבית שמש

לא רגוע בעיר בית שמש: בהוראת המרא דאתרא בעיר הגאון הרב מרדכי גולדשטיין, שנת הלימודים לעולות לסמינר לא נפתחה וזאת בעקבות בעיות בשיבוצי הבנות, כפי שנחשף אמש לראשונה ב'כיכר השבת'. מי שהגיע לפתוח את שנת הלימודים בבית שמש כאורחו של ראש העיר, הוא חבר הכנסת משה גפני, שבחר לתקוף בנושא דווקא את מפלגת ש"ס.

גפני השתתף בטקס חנוכת בית הספר בית יעקב 'דרך אמונה' בשכונת רמת בית שמש ג'2 בבית שמש. במהלך נאומו התייחס גפני לסערת הסמינרים בעיר, אך בחר להתעלם מהוראת המנהיג הליטאי הגר"ד לנדו ומהמרא דאתרא של העיר הגר"מ גולדשטיין ובחר להאשים את ש"ס כשאמר: "אני יודע שיש כאן בעיות בנושא התיכונים בעיר ולכן אני קורא מהבמה המכובדת כאן לראשי ש"ס - תפתחו מוסדות חינוך חדשים כנאה וכיאה לציבור איכותי". עוד הוסיף ואמר גפני: "כדי שיהיה לבנות שלכם איפה ללמוד בנחת ובהרחבה, מבלי שיצטרכו להצטופף במוסדות שלנו שהולכים וגדלים והמקום צר מלהכיל את כולם".

דבריו של גפני היום | צפו

בסיעת ש״ס מיהרו להגיב לדבריו של גפני וכתבו: "משימת חייה של תנועת ש״ס היא הקמת מוסדות חינוך לתפארת עבור הציבור הספרדי, וכך היא פועלת בהצלחה רבה עשרות שנים בכל רחבי הארץ".

עוד נכתב: "יישר כוח לרב משה גפני, שהבהיר עד כמה חשוב שתנועת ש״ס תמשיך להיות חזקה ועצמאית, ועד כמה הציבור הספרדי אינו יכול לסמוך על אף מפלגה אחרת שתדאג לו".

קודם להגעתו של גפני לבית שמש, יצאה הודעה מטעם הנהלות הסמינרים בבית שמש ששובתים, בה נאמר: "בזמן שמאות בנות סמינר שעולות לכיתה ט׳ נשארו בביתם ולא החלו את שנת הלימודים, ולמרות שזמן תחילת הלימודים עודו לוט בערפל בשל התעלמות מכוונת ונבזית מצד העירייה וראשיה, יו״ר דגל התורה ח״כ הרב משה גפני משדר עסקים כרגיל ומגיע לעמוד לימינו של ראש העיר שמואל גרינברג תוך כדי שהוא מתעלם מהוראותם של גדולי ישראל שליט״א ובראשם מרן ראש הישיבה רבי דב לנדו שליט״א ותוך כדי התעלמות מוחלטת מהמרא דאתרא הגר״מ גולדשטיין שליט״א".

"נכון להבוקר", נכתב עוד: "אנו הנהלות הסמינרים עומדים כחומה בצורה מול הלחצים ושומעים לדעת תורה ולא פותחים את שנת הלימודים".

מנהלי הסמינרים כתבו עוד בהודעה החריגה: "אנו קוראים לרב גפני, שבמקום לגזור סרטים ולתת גיבוי מעוות לש״ס ולעסקנים אינטרסנטים שלא מחפשים את טובת החינוך הטהור, שיפשיל שרוולים ויבוא יחד עם המרא דאתרא ומנהלי הסמינרים לפתור את הנושא, על מנת שנוכל לפתוח את שנת הלימודים כסידרה. אנו מצפים שהרב גפני יפסיק להתעלם בצורה מכוונת מציבור בוחריו ומהוראתם הברורה של כל גדולי ישראל, וייכנס לעובי הקורה, כפי המצופה משליח ציבור אמיתי ונאמן".

כזכור וכפי שדווח, בבית שמש, למי שלא מעורה בפרטים יש לפחות שבעה סמינרים מרכזיים - ליטאיים וספרדים והשנה נפתח סמינר נוסף, בבעלות 'סמינר החדש' בירושלים, מי שהרוח החיה מאחורי הסמינר בבית שמש, הם תושבי העיר הרב אלימלך קורנפלד והרב דני פרוש.

מכיוון שקצב הגדילה בעיר בית שמש הוא עצום, הביקוש לסמינרים גדל מאוד והסמינרים התבקשו לקבל השנה עוד בנות ולפתוח עוד כיתות. כך לדוגמה, אם עד השנה היו בכל כיתה מקסימום 35 בנות, הסמינרים התבקשו להגדיל את הכיתות ל-40 בנות, כדי לעמוד בביקוש.

כל הסמינרים קיבלו עליהם את 'גזר הדין' ולמרות שהם לא רצו להגדיל את הכמות על חשבון האיכות, הם הבינו שאין ברירה, מכיוון שיש מצוקת מקום אמיתית בסמינרים.

אמרנו כל הסמינרים, אך האמת היא שלא כולם, הסמינר 'החדש' שנפתח, סירב לפתוח כיתה נוספת למרות שלכאורה הוא התחייב שכן והוא אף קיבל גיבוי מהנהלת העירייה לכאורה לא להוסיף עוד בנות ולא לפתוח עוד כיתה. הסמינר החדש לא רצה לפתוח עוד כיתה, מכיוון שרצה לשמור על רמת "בנות איכותיות" ולא רצה לקבל סתם בנות.

לסמינר החדש, יש קשרים טובים בעירייה, במיוחד לרב פרוש ולרב קורנפלד, שמקורבים מאוד לבכירים בעיר ולאחראי החינוך בעירייה והלכה למעשה הם הצליחו להזיז את האש מהם ועיקר האש הופנתה לסמינרים הוותיקים - ושלא בצדק, כפי שנסביר בשורות הבאות.

מקור המעורה היטב בפרטים מספר ל'כיכר השבת': "הסמינר החדש הבטיח לראש העיר שהוא פותח שתי כיתות ולאחר הרישום חזר בו והחליט לפתוח רק אחד. הסמינרים קיבלו 40 בכל כיתה ולמרות זאת העיריה שיבצה להם, כך שיוצא שיש קרוב ל-45 בנות בכיתה.

"הסמינרים", מספר אותו גורם: "פנו למרא דאתרא הגר"מ גולדשטיין, אשר הורה להם שאסור לקבל מעל 40 כי יש להם אחריות חינוכית כלפי הבנות שכבר קיבלו. העירייה, שהבינה שהתאריך קרב והסמינרים לא מוכנים לקבל את השיבוצים, מכיוון שהם כבר הגדילו את מספר הבנות בכיתה, החליטה "למסור" את הסמינרים למשרד החינוך, שבתגובה זימן את המנהלים לשימוע ביום שלישי הקרוב".

גורם נוסף מספר: "מנהלי הסמינרים עלו שוב למרא דאתרא הגר"מ גולדשטיין, בכדי לטכס עיצה, ושם התקבלה החלטה דרמטית - שלעת עתה לא ייפתחו את שנת הלימודים בכיתות ט".

על פי המידע שיש בידי 'כיכר השבת', מדובר על 400 בנות סמינר שהיו אמורות להתחיל מחר ובשל הוראתו של הרב הן לא יתחילו.

אחד ממנהלי הסינרים מספר ל'כיכר השבת': "לעירייה יש איפה לשבץ את הבנות, כגון סמינרים שלא מילאו עדיין 40 בנות בכיתה וכן שהסמינר החדש יפתח 2 כיתות כפי שאמר לראש העיר בתחילת השנה".

כך או כך, לעת עתה המשבר בבית שמש חריף שכן כל צד מתבצר בעמדתו ומי שעומדות בתווך הן מאות בנות מסכנות שלא יודעות היכן הן ילמדו בשנה הבאה, הרב גולדשטיין כאמור שהוא נחשב המחליט בענייני הסמינרים בעיר, שמע את טענות המנהלים והוא החליט ששנת הלימודים לא תיפתח עד שימצא פתרון ראוי והולם לבנות שלא התקבלו לסמינר.