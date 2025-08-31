דרמה חסרת תקדים בבית שמש - ברגע האחרון, החליט הרב הבכיר בעיר, הגאון רבי מרדכי גולדשטיין, כי כיתות ט' לא ייפתחו את שנת הלימודים בעיר עד שיוסדר נושא השיבוצים, כפי שהתחייבה העירייה. "כיכר השבת" עם כל הפרטים על הדרמה.

כפי שכבר דווח בעבר ב'כיכר השבת', מחלקת החינוך בעירייה לא הצליחה לשבץ את כל הבנות ומנהלי הסמינרים התרו במנהלים, כי באם לא יגיעו איתם להבנות, הם לא יפתחו את שנת הלימודים, לטענת הסמינרים, העירייה לא עשתה עד כה דבר ובשל כך הם הלכו להתייעץ עם הגר"מ גולדשטיין, שהורה להם - לא לפתוח את שנת הלימודים.

בבית שמש, למי שלא מעורה בפרטים יש לפחות שבעה סמינרים מרכזיים - ליטאיים וספרדים והשנה נפתח סמינר נוסף, בבעלות 'סמינר החדש' בירושלים, מי שהרוח החיה מאחורי הסמינר בבית שמש, הם תושבי העיר הרב אלימלך קורנפלד והרב דני פרוש.

מכיוון שקצב הגדילה בעיר בית שמש הוא עצום, הביקוש לסמינרים גדל מאוד והסמינרים התבקשו לקבל השנה עוד בנות ולפתוח עוד כיתות. כך לדוגמה, אם עד השנה היו בכל כיתה מקסימום 35 בנות, הסמינרים התבקשו להגדיל את הכיתות ל-40 בנות, כדי לעמוד בביקוש.

כל הסמינרים קיבלו עליהם את 'גזר הדין' ולמרות שהם לא רצו להגדיל את הכמות על חשבון האיכות, הם הבינו שאין ברירה, מכיוון שיש מצוקת מקום אמיתית בסמינרים.

אמרנו כל הסמינרים, אך האמת היא שלא כולם, הסמינר 'החדש' שנפתח, סירב לפתוח כיתה נוספת למרות שלכאורה הוא התחייב שכן והוא אף קיבל גיבוי מהנהלת העירייה לכאורה לא להוסיף עוד בנות ולא לפתוח עוד כיתה. הסמינר החדש לא רצה לפתוח עוד כיתה, מכיוון שרצה לשמור על רמת "בנות איכותיות" ולא רצה לקבל סתם בנות.

לסמינר החדש, יש קשרים טובים בעירייה, במיוחד לרב פרוש ולרב קורנפלד, שמקורבים מאוד לראש העיר ולאחראי החינוך בעירייה והלכה למעשה הם הצליחו להזיז את האש מהם ועיקר האש הופנתה לסמינרים הוותיקים - ושלא בצדק, כפי שנסביר בשורות הבאות.

מקור המעורה היטב בפרטים מספר ל'כיכר השבת': "הסמינר החדש הבטיח לראש העיר שהוא פותח שתי כיתות ולאחר הרישום חזר בו והחליט לפתוח רק אחד. הסמינרים קיבלו 40 בכל כיתה ולמרות זאת העיריה שיבצה להם, כך שיוצא שיש קרוב ל-45 בנות בכיתה.

"הסמינרים", מספר אותו גורם: "פנו למרא דאתרא הגר"מ גולדשטיין, אשר הורה להם שאסור לקבל מעל 40 כי יש להם אחריות חינוכית כלפי הבנות שכבר קיבלו. העירייה, שהבינה שהתאריך קרב והסמינרים לא מוכנים לקבל את השיבוצים, מכיוון שהם כבר הגדילו את מספר הבנות בכיתה, החליטה "למסור" את הסמינרים למשרד החינוך, שבתגובה זימן את המנהלים לשימוע ביום שלישי הקרוב".

גורם נוסף מספר: "מנהלי הסמינרים עלו שוב למרא דאתרא הגר"מ גולדשטיין, בכדי לטכס עיצה, ושם התקבלה החלטה דרמטית - שלעת עתה לא ייפתחו את שנת הלימודים בכיתות ט".

על פי המידע שיש בידי 'כיכר השבת', מדובר על 400 בנות סמינר שהיו אמורות להתחיל מחר ובשל הוראתו של הרב הן לא יתחילו.

אחד ממנהלי הסינרים מספר ל'כיכר השבת': "לעירייה יש איפה לשבץ את הבנות, כגון סמינרים שלא מילאו עדיין 40 בנות בכיתה וכן שהסמינר החדש יפתח 2 כיתות כפי שאמר לראש העיר בתחילת השנה".

גורמים המעורים בנושא טוענים ל'כיכר השבת': "ראש העיר חושש לשבץ בנות בסמינר החדש בגלל רב מקומי ממנו לכאורה הוא חושש, אז הוא עומד מאחורי הסמינר ומסתתר מאחורי הטענה שהסמינר החדש אין לו סמל - וחוקית הוא לא קיים".

כך או כך, לעת עתה המשבר בבית שמש חריף שכן כל צד מתבצר בעמדתו ומי שעומדות בתווך הן מאות בנות מסכנות שלא יודעות היכן הן ילמדו בשנה הבאה, הרב גולדשטיין כאמור שהוא נחשב המחליט בענייני הסמינרים בעיר, שמע את טענות המנהלים והוא החליט ששנת הלימודים לא תיפתח עד שימצא פתרון ראוי והולם לבנות שלא התקבלו לסמינר.

יצוין, כי גם בירושלים נרשמה בעיה דומה וגם שם מספר מוסדות חינוך לא ייפתחו את שנת הלימודים, אך בבית שמש הדרמה היא גדולה יותר שכן לכאורה זו הפעם הראשונה שלא תיפתח שנת לימודים בגלל בעיות בשיבוצים.