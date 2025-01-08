מישהו טס ומציע לקחת אתכם במזוודה? לא בטוח שכדאי לכם וזו הסיבה | הגורם לתזוזת הגבולות בעולם ובין ישראל לירדן | האם גוף התקשורת זייף בAI את דברי השרה? | הדרישה ההזוייה של הסודנים והאריתראים מהמשרד הממשלתי | העזרה המרגשת של תושבי קריית ספר לשכנים מאורנים | והדרך הסודית למודיעין עילית
איש היין ארי גוטהלף מארח בכל ראש חודש דמות מעניינת לריאיון עומק חוויתי, ציני ומסעיר שבו פותחים ה-כ-ל, לצד אתגרים קולינריים מהמטבח היהודי • והפעם: אושיית הקולינריה היהודית והכתב הפוליטי יהודה שלזינגר • מה גרם לאיש התקשורת המנוסה לפרוץ בבכי באמצע הריאיון? מה המנה האהובה על יאיר לפיד? ומה הבעיה שלו עם אוכל מזרחי? • צפו (אירוח)
אבא למשפחה ברוכת ילדים, שחיתן את מרבית ילדיו - מתקשה לארח אותם, בגלל הקושי הכלכלי - אבל לא יודע איך להגיד את זה לילדים שלו | איך משפחות עם תשעה ילדים - מסתדרות? האם זוגות צעירים חייבים לחיות על חשבון ההורים? | ומה הפתרונות שמספק המומחה לכלכלת המשפחה | ילדים? זה בשבילכם (משפחה)
מי קבע שמקומם של הפירות בסוף הארוחה, בקטגוריית הקינוחים? המתכון הבא משנה את כללי המשחק - ואנחנו התמכרנו: אפרסקים מתקתקים, עטופים ברוטב חמצמץ עם חריפות קלה של חרדל. מעולה כמנת פתיחה מתוחכמת לארוחה חלבית או כמנת אירוח אלגנטית (מתכונים, אוכל)
האם בגיל 80 תתייצבו לעבודה ב-7 בבוקר? אם אתם סבא אליהו טרביץ, מייסד חברת 'הנמל' שכולנו מכירים, כנראה שהתשובה חיובית. בימים אלה מציינת החברה 35 שנה לעסק שמוכיח: ערכים משפחתיים יכולים להעיף אותנו גבוה (בית, צרכנות)