האם יכול לארח בן משפחה או חבר בחדר בבית מלון? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני ממונות הקשורה לימי בין הזמנים. אדם הלך לבית מלון, הלך לצימר, יושבים, נחים, ברוך השם, 'קווי השם יחליפו כוח'. הוא מקבל טלפון מגיס, מחברים. 'אנחנו פה בצפון, באזור, מהבוקר מטיילים' - 'בואו, תיכנסו לבקר'.

אין לי בעיה ואין התנגדות שידיד או קרוב יבוא לבקר, ייכנס לחדר או לצימר. הבעיה היא, אם הוא נכנס ומקבל שירותים של החדר. 'אני רוצה לעלות לישון', 'אני רוצה להתקלח', ויש כאלו עוד יותר גרוע, 'בוא איתנו לבריכה', 'בוא איתנו לחדר כושר', 'בוא איתנו לאיזה מופע במלון'.

רבותיי, כל הדברים האלו, צריך לדעת, גזל גמור. זה לא משנה כמה שילמת. סיכמו כמה נפשות, והם, הנופשים, מקבלים את השירותים. אנשים אחרים, אין להם שום אפשרות להיות חלק מהסיפור הזה. ולכן, מי שמביא קרוב, בתנאי, לא להביא לו לא עוגות ולא כלום. כל הדברים האלו, בלי הסכמה של הנהלה, איסור מוחלט.

