פס הקול של ימי הזיכרון, שי אברמסון אשר במסגרת תפקידו מוביל את טקסי הזיכרון הרשמיים והלוויות חללי צה"ל, משתף בראיון חשוף על הקושי והכאב | על המקרים ששרטו לו את הנפש | על סגירת המעגל המרגשת מההלוויה של הבן לחתונה של האחות | אלבום הזיכרון היחודי (מתפללים וזוכרים)
החזן העולמי, יצחק מאיר הלפגוט, שהבריא ממחלת הקורונה, לראשונה בקטע חדש שהוקלט בזום עם חברי המקהלה של בית הכנסת שלו, בית הכנסת פארק איסט בו משמש הרב בנימין גולדשמידט מגיש 'כיכר גלובל', כרב. בניצוחו של ראסל גר לתפילת 'יזכור' (חזנות)
קוראי עיתון הארץ נחשפו למודעת מחאה נגד תפילת "אל מלא רחמים" שנישאה באושוויץ, ודרישה לקיים טקס חילוני. עו"ד דב הלברטל זועם: "קשה להאמין שמדובר בעיתון יהודי", העורך: "המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות" (עיתונות)