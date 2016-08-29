בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע את חברת הליסינג, בהתאם להודאתה, בשורה ארוכה של עבירות מס, הברחה, זיוף וקבלת דבר במרמה. לפי כתב האישום המתוקן שהוגש במסגרת הסדר טיעון, החברה הציגה מסמכים כוזבים למשרד התחבורה כדי להיכנס לשוק הייבוא המקביל (משפט)
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חולמים על רכב חדש, אך מתלבטים איך להשיג אותו? כך תבחרו בין קניית רכש לבין ליסינג תפעולי פרטי. מהם היתרונות והחסרונות של כל שיטה ולמה, אם אתם כבר שוקלים מסלול של ליסינג תפעולי פרטי, כדאי לכם לבחור אלבר (רכב).
ב-2014 התרחשה תאונת דרכים בה נפגע רכב שבוטח ב"כלל" מרכב שכור של "אלבר". רשם בית משפט השלום בתל אביב קבע באחרונה כי על אף שנהגת הרכב השכור לא הופיעה בחוזה ההשכרה, אלבר חייבת לפצות אותה שכן אי הרישום נבע מכשל טכני בלבד (משפט)
בטקס קביעת מזוזה, ובמעמד מרשים, בהשתתפות רב אחוזת ברכפלד הרב זיכרמן שליט"א וראש העיר מודיעין עילית, הרב גוטרמן, אישי ציבור והנהלת החברה, נחנך סניף "אלבר" המפואר במרכז העסקים "עילית" במודיעין עילית. "אלבר" נמצאת בשנים האחרונות במגמת גדילה וצמיחה מאסיביים וכבר היום ל"אלבר" 40 סניפים