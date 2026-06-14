פרשת הייבוא המקביל: חברת "אלבר" הורשעה במרמה וזיוף

חברת "אלבר" הורשעה בבית המשפט המחוזי בתל אביב בעבירות מרמה, הברחה ועבירות מס חמורות, זאת בהתאם להודאתה במסגרת הסדר טיעון. על פי ההסדר אליו הגיעו הצדדים, פרקליטות מיסוי וכלכלה והחברה יעתרו במשותף לבית המשפט כדי להטיל על חברת הרכב קנס כספי משמעותי בסך של 18 מיליון ש"ח.

מהפרקליטות נמסר כי הקנס המבוקש מהווה ענישה כלכלית משמעותית העונה על האינטרס הציבורי, ומבטא את לקיחת האחריות של החברה בגין המעשים שבוצעו על ידי אורגנים בכירים בה.

לפי כתב האישום המתוקן, שהוגש על ידי עורכי הדין יפעת גדנקן, עינב אוראל כהן ויותם גולדשטיין, הפרשה החלה בשנת 2013, אז ביקשה חברת אלבר להיכנס לתחום הכלכלי של ייבוא מקביל של כלי רכב לישראל.

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על מנת לקבל את היתר היבואן המקביל ואת רישיונות הייבוא הנדרשים ממשרד התחבורה, החברה הציגה יחד עם מעורבים נוספים מסמכים והסכמים כוזבים. מסמכים אלו נועדו ליצור מצג שווא של עמידה בתנאי הסף ובדרישות הדין, ועל בסיסם קיבלה החברה במרמה את רישיונות הפעילות.

על בסיס אותם היתרים שהתקבלו במרמה, ייבאה אלבר לישראל 1,828 כלי רכב בשווי כולל של יותר מ-176 מיליון ש"ח. כתב האישום מפרט כי במסגרת פעילות הייבוא, השתמשה החברה בחשבונות מכר מזויפים ובתעודות מקור כוזבות כדי להציג בפני הרשויות מצג לפיו כלי הרכב יובאו כדין, וזאת במטרה לזכות בהטבות מס שונות.

לרשויות המכס הוגשו כ-1,600 הצהרות יבוא כוזבות שכללו פרטים מטעים, אשר הפחיתו את עלויות הרכישה המדווחות ביותר מ-4 מיליון ש"ח ביחס לעלויות האמיתיות, לצד ביצוע רישומים כוזבים בספרי החברה להסוואת מקור הכספים.

בעקבות הממצאים הללו, הרשיע בית המשפט את החברה בעבירות של קבלת דבר במרמה, הברחה, עבירות מכס, עבירות מע"מ, שימוש במסמך מזויף, הגשת הצהרות יבוא כוזבות, השתמטות מתשלום מסי יבוא ורישום כוזב במסמכי תאגיד.

יצוין כי בעוד עניינה של החברה הסתיים בהסדר, ההליך המשפטי נגד יתר הנאשמים והמעורבים בפרשה ממשיך להתנהל כסדרו. החקירה המורכבת בפרשה נוהלה במשותף על ידי חקירות מכס ומע"מ חיפה ברשות המיסים, יחד עם יחידת החקירות של ימ"ר חוף במשטרת ישראל.