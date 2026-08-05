הנאשם בפרשת הריגול לא הניח תפילין, השופט התערב

בית המשפט המחוזי בתל אביב הורה אתמול (שלישי) לשירות בתי הסוהר לאפשר לנאשם בפרשת הריגול עבור איראן להניח תפילין מדי יום, לאחר שבדיון נטען כי הדבר לא התאפשר לו.

בהחלטתו כתב השופט עודד מאור: "עוד שמעתי שלא התאפשר למשיב להניח תפילין היום, ואני מורה לשב"ס לאפשר לו לעשות כן עד השקיעה ובאופן שוטף מדי יום".

בנוסף להוראה הנוגעת להנחת התפילין, ביקש בית המשפט משב"ס לאפשר לנאשם לקיים שיחת טלפון אחת עם סנגורו. השופט גם הורה לשירות בתי הסוהר לבדוק טענות נוספות שהעלה העצור בנוגע ליחס שקיבל במהלך העברתו ובזמן שהותו במעצר.

לפי ההחלטה, הנאשם העלה את טענותיו יותר מפעם אחת בעת שהגיע לדיונים בבית המשפט. תגובת שב"ס שנמסרה בעבר הייתה כי לא ידוע על תלונות שהגיש, אולם השופט קבע כי הדברים שנאמרו באולם מצדיקים בדיקה.

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"אינני קובע כי תלונותיו של המשיב נכונות או אינן נכונות", הדגיש השופט מאור. "עניינים אלה צריכים להיבדק. המשיב חוזר על טענותיו כשהוא מגיע לאולם בית המשפט. לא ניתן להתעלם מהן".

בין היתר טען העצור כי נמנע ממנו מזון במשך 36 שעות. השופט התייחס לכך וכתב: "זו טענה שלא אמורה להישמע בידי עצור או בכלל בידי אף אחד".

בית המשפט הבהיר כי מעצר שולל את חירותו של אדם, אך אינו שולל ממנו את זכויותיו הבסיסיות. בהחלטה נכתב כי תנאי המעצר אינם יכולים לשמש כאמצעי ענישה, השפלה או אלימות, גם כאשר מיוחסות לעצור עבירות חמורות.

שב"ס התבקש לבדוק את טענות הנאשם ולהגיש הודעה לבית המשפט בתוך שבעה ימים. עניינו הועבר גם לקבלת תסקיר משירות המבחן, שיוגש עד 24 באוגוסט. הדיון הבא נקבע ל־25 באוגוסט בשעה 11:30.

נגד הנאשם, אזרח ישראלי ששירת בסדיר ובמילואים ביחידה מסווגת, הוגש כתב אישום בגין מגע עם סוכן חוץ וניסיון למסירת ידיעה לתועלת האויב. לפי החקירה, הוא עמד בקשר עם אדם שהזדהה כגורם מודיעין איראני ואף התבקש לסייע בגיוס חייל.

סנגורו, עורך הדין נתי רום, טען בעבר כי מדובר ב"חוסר זהירות" וב"בדיחה לא מוצלחת", ללא מניע שלילי או רצון לפגוע בביטחון המדינה. זהותו של הנאשם ויתר פרטי הפרשה עדיין אסורים בפרסום.