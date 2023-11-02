השדרן והזמר אלעד כהן חיתן השבוע את בתו אסתר עם דניאל אלמליח מישיבת 'אמרי דעת', באולמי 'אודל' בפתח תקווה בהשתתפות אישי ציבור ואנשי תקשורת • בסידור חופה וקידושין כובד הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף • צפו (ברנז'ה)
מדור חדש: 'זינגער בכיכר' כל הנייעס החמים של המוזיקה היהודית במקום אחד. רק גולשי 'זינגער' קובעים איזה שיר יוציא שוקי סלומון ראשון! הלהיט החדש של יוני גמרמן, הבירה שהותזה ליד ליפא שמלצער, אברהם פריד מארח ועוד (מגזין)
מה קרה כשיוסף אבוטבול התקשר למנהל הסמינר הרב שוורצבוים כדי לרשום את בתו לסמינר? מדוע לא נמצא מקום לכלילת המעלות עם הציונים הגבוהים? • צפו במערכון של אלעד כהן יהודה שוקרון בתוכנית 'טובים השניים' ברדיו 'קול חי' (חרדים)