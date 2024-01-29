המוני תושבי אלעד נטלו חלק בשמחת הכנסת ספר תורה, שנכתב לעילוי נשמתו הטהורה של האברך הקדוש הרב אלתר שלמה לדרמן הי"ד, שנרצח בפיגוע הדמים בירושלים | בראש הצועדים פיזזו יחדיו שלובי זרוע, הרב חיים דן לדרמן אביו של הקדוש, לצד הרב אברהם נח פלאי מניצולי הפיגוע, ששיכל את שני ילדיו הי"ד | צפו בתיעוד המרגש (חרדים)
ככלות ה'שבעה' להירצחם של הרה"ח אלתר שלמה לדרמן הי"ד והאחים הילדים אשר מנחם ויעקב ישראל פלאי הי"ד, נערכה עצרת חיזוק בשכונת רמות | המשגיח רבי דן סגל עורר להתחזק באחדות ואהבת חינם כדי שלא נקבל עוד מסרים כאלה מהקב"ה | בנוסף נערכה תפילה נרגשת לרפואת האב הפצוע | תיעוד (חרדים)