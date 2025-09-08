כיכר השבת
דמעות ושמחה

האבות השכולים פיזזו יחדיו: המונים בהכנסת ספר התורה לזכר הקדוש מהפיגוע ברמות

המוני תושבי אלעד נטלו חלק בשמחת הכנסת ספר תורה, שנכתב לעילוי נשמתו הטהורה של האברך הקדוש הרב אלתר שלמה לדרמן הי"ד, שנרצח בפיגוע הדמים בירושלים | בראש הצועדים פיזזו יחדיו שלובי זרוע, הרב חיים דן לדרמן אביו של הקדוש, לצד הרב אברהם נח פלאי מניצולי הפיגוע, ששיכל את שני ילדיו הי"ד | צפו בתיעוד המרגש (חרדים)

הכנסת ספר תורה לע"נ האברך הקדוש הרב אלתר שלמה לדרמן הי"ד (צילום: שימי פ. )

בלבבות נרגשים נטלו חלק המונים בשמחת הכנסת ספר תורה, שנכתב לעילוי נשמתו הטהורה של האברך הקדוש הרב אלתר שלמה לדרמן הי"ד, שנרצח בפיגוע הדמים בירושלים, שהתרחש ערב שב"ק יתרו, י"ט שבט תשפ"ג, בשכונת רמות בירושלים.

בראש המעמד צעדו שלובי זרוע האדמו"רים מפינסק קרלין ולעלוב, שפיזזו ורקדו יחדיו באחדות נפלאה לקול תרועת ההמונים יחד עם ספר התורה החדש.

עם הגעת התהלוכה לבית המדרש, פצח הקהל בריקודין של שמחה, שעות ארוכות.

בפיגוע הרצחני אד, נרצחו בדם קר גם האחים הילדים היקרים יעקב ישראל פלאי הי"ד, בן 6, ואשר מנחם פלאי הי"ד, בן 8. כעת הגיע אביהם, האב השכול, הרה"ג רבי אברהם נח פאלי שניצל כזכור בפיגוע, ופיזז לאורך כל התהלוכה שלוב זרוע עם הרב חיים דן לדרמן שיחי', אביו של הרב לדרמן הי"ד.

הכנסת ספר תורה לע"נ האברך הקדוש הרב אלתר שלמה לדרמן הי"ד (צילום: שימי פ. )
האברך הקדוש הרב אלתר שלמה לדרמן הי"ד (צילום: באדיבות המשפחה)
