המוני תושבי אלעד נטלו חלק בשמחת הכנסת ספר תורה, שנכתב לעילוי נשמתו הטהורה של האברך הקדוש הרב אלתר שלמה לדרמן הי"ד, שנרצח בפיגוע הדמים בירושלים | בראש הצועדים פיזזו יחדיו שלובי זרוע, הרב חיים דן לדרמן אביו של הקדוש, לצד הרב אברהם נח פלאי מניצולי הפיגוע, ששיכל את שני ילדיו הי"ד | צפו בתיעוד המרגש (חרדים)
בשכונת רמות בירושלים נערך מעמד מרגש של סיום ש"ס משניות לעילוי נשמת האחים אשר מנחם ויעקב ישראל פאלי הי"ד שנרצחו לפני כחודש בפיגוע הדריסה | האח צביקי פלאי ערך את הסיום לזכר אחיו הקטנים | לכבוד האירוע הולחן שיר חדש ומרגש שהושר על-ידי כל הילדים במעמד • צפו בתיעוד המיוחד (חרדים)
הרב אברהם פאלי, אביהם של האחים אשר מנחם ויעקב ישראל הי"ד שנרצחו בפיגוע הדריסה הקשה בשכונת רמות בירושלים - עלה לראשונה לקבר בניו אחרי שנפצע באורח אנוש בפיגוע | הוא ספד להם בבכי: "אני רוצה להגיד לכם תודה" • צפו בתיעוד המצמרר (חרדים)
כך הגיב אביהם של הקדושים שבתחילת השבוע חזר להכרה ומצבו עדיין מוגדר קשה, בעת שנחשף לבשורה המרה על ילדיו שהפכו לקורבנות • העובדת הסוציאלית של היחידה בבית החולים שהתה לצדו • הוא בירך "ברוך דיין האמת", ביקש חולצה על מנת לבצע קריעה ומיד התיישב ל'שבעה' מאוחרת (אקטואליה, חרדים)
במהלך הדיון המיוחד על המזרח התיכון במועצת הביטחון של האו"ם, נאם השגריר הישראלי באו"ם גלעד ארדן ונעמד לדקת דומיה לזכר הנרצחים בפיגועים האחרונים. האו"ם פרסם הצהרה כנגד הכשרת היישובים ביו"ש. בישראל מחו: "האמריקאים לא היו צריכים להצטרף להצהרה" (מדיני)
ככלות ה'שבעה' להירצחם של הרה"ח אלתר שלמה לדרמן הי"ד והאחים הילדים אשר מנחם ויעקב ישראל פלאי הי"ד, נערכה עצרת חיזוק בשכונת רמות | המשגיח רבי דן סגל עורר להתחזק באחדות ואהבת חינם כדי שלא נקבל עוד מסרים כאלה מהקב"ה | בנוסף נערכה תפילה נרגשת לרפואת האב הפצוע | תיעוד (חרדים)
ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע בשעה זו לנחם את משפחת פאלי, בביתם בשכונת רמות בירושלים, על רצח שני בניהם הקטנים הי"ד | נתניהו העניק לאם המשפחה, שהצליחה לרגש ולחזק את עם ישראל מכתב ניחומים: "מחבל בן עוולה גזל מאיתכם - מכולנו, את יעקב ואשר" | המכתב המלא בפרסום ראשון (חדשות, חרדים)
תלמידי תלמוד תורה 'דרך תבונה' בשכונת רמות בירושלים, המתמודדים עם האסון הנורא ברציחתם של שני האחים אשר מנחם ויעקב ישראל פאלי הי"ד, התכנסו יחד עם הגאון רבי טוביה פולק - ושרו שיר שחיבר, להודות לבורא ולחיזוק האמונה • צפו (חרדים)
"אני שומע אנשים שאומרים שצריך להמשיך הלאה, אך אני חושב שלפעמים גם אנחנו כבני אדם יכולים לעצור יום יומיים ולעכל את מה שקרה פה, זה לא עוד פיגוע, מדובר פה ב-2 אחים קטנים שנרצחו ואבא שמאושפז בבית חולים, אני עד עכשיו בוכה בלי הפסקה" • הצלם שלומי כהן שתיעד את השבעה בבית משפחת פאלי שאיבדו 2 בנים בפיגוע הדריסה בירושלים - במונולוג דומע ומטלטל • צפו (אנשים)
בעיצומה של השבת הקשה, בעוד הם מתאבלים על נכדם שנרצח בפיגוע - טרם נודע על רצח הנכד השני - הגאון רבי יצחק זילברשטיין, עלה לבית משפחת פלאי בשכונת רמת אלחנן וניחמם באבלם הבלתי נתפס | "אין לי מושג איך הקב"ה יחזיר לכם את האבידה אשר לקח - אך מה שבטוח זה שה' לא נשאר חייב" (חרדים)
אלפים ליוו למנוחת עולמים את הילד הקטן, אשר מנחם פלאי הי"ד, בן ה-8, שנרצח בפיגוע הדריסה הנורא בערב שבת קודש יחד עם אחיו יעקב ישראל הי"ד, בן ה-6 | הרבנים ספדו בדמעות, הסבא מירר בבכי, מנהל הת"ת נפרד והאח ביקש סליחה מאחיו הקטנים והתחנן: "אתם שם למעלה, תתחננו שאבא יהיה בריא" (דיין האמת)
"האמא הסתכלה עליי ושאלה - 'הוא בחיים?' בתוך ליבי נשברתי, אני ידעתי את האמת אבל היא לא ידעה מה מצבם של ילדיה", המתנדב שטיפל בזירת הפיגוע משחזר את הרגעים הבלתי אנושיים מול אמא שאיבדה שניים מבניה | האמא הגיבה: "תודה רבה לה' שקיבלתי ל-5 שנים את הילד, שלחתי קרבן בחזרה" (דיין האמת)
דקות לפני כניסת שבת, עשרות ליוו למנוחות את יעקב ישראל פלאי הי"ד, ילד בן 6 שנרצח בפיגוע הדריסה בשכונת רמות • מותו של אחיו, אשר, בן ה-8, נקבע בשבת • האבא, הרב אברהם, מאושפז במצב קשה • תיעוד דומע ממסע ההלוויה (חדשות)