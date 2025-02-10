מחקר פורץ דרך שנערך בתחנת החלל הבינלאומית (ISS) חושף: בתנאי חוסר כבידה, וירוסים וחיידקים משנים את "חוקי המשחק" המוכרים לנו | הממצאים המדהימים עשויים להוביל למהפכה בטיפול בזיהומים עמידים לאנטיביוטיקה כאן בכדור הארץ (חדשות בעולם)
עדותו של ראש ממשלה נפתחה היום מעט באיחור ונתניהו הסביר לשופטים כי אינו חש בטוב והוא נוטל עדיין אנטיביוטיקה | במהלך העדות השתלח ראש הממשלה בכעס ואמר לשופטים: "הדבר היחיד שאני מצטער עליו הוא שאין כאן שידור חי" | השופטת נעתרה לבקשתו לסיים את העדות בשל הדיון בכנסת (חדשות)
דגי מושט קפואים, הם אחד המוצרים הפופולריים הנקנים ברשתות השיווק, הערב, מודיע אחד מיבואני הדגים - 'בסט פיש', כי בחלק מהדגים נמצאו רמה שארתית של אנטיביוטיקה sulfadiazine גבוהה מהמותר | כל הפרטים (חדשות בארץ)
קרה לכם שסיימתם טיפול אנטיביוטי והדלקת לא חלפה ? אמרו לכם שתנסו אנטיביוטיקה אחרת כי אולי החיידקים שלכם פתחו עמידות? ניסיתם וזה לא עזר?
• ובכן חוקרים מירושלים גילו שיש חידקים שנכנסים לתרדמת תחת טיפול אנטיביוטי. ואיך שהטיפול מסתיים הם מתחילים לחגוג מחדש • הגילוי מרגש את הקהילייה המדעית מפני שהוא סולל את הדרך לשיפור הטיפול הרפואי במגוון רחב של זיהומים חיידקיים (בריאות)