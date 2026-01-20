חיידקים בחלל אילוסטרציה ( צילום: AI )

מדענים ששלחו וירוסים טורפים המכונים בקטריופאג'ים יחד עם הטרף שלהם – חיידקי ה-E. coli – אל תחנת החלל, גילו כי סביבת חוסר הכבידה משנה את הביולוגיה הבסיסית ביותר של האורגניזמים האלו.

המחקר, שפורסם בכתב העת היוקרתי PLOS Biology, מראה כיצד הסביבה הייחודית של החלל מאלצת את היצורים המיקרוסקופיים לעבור טרנספורמציה מואצת ושונה לחלוטין מזו המתרחשת על פני האדמה. על כדור הארץ, כוח הכבידה גורם לערבוב מתמיד של נוזלים, מה שדוחף חיידקים ווירוסים זה לעבר זה ב"ריקוד כאוטי". בחלל, לעומת זאת, התנועה הופכת איטית ומסורבלת. הניסוי חשף הבדל דרמטי: בעוד שעל כדור הארץ הזיהום הוויראלי החל תוך שעות, בתנאי המיקרו-כבידה של תחנת החלל לקח למערכת כמעט חודש שלם עד שהווירוסים הצליחו להדביק את החיידקים. אך אל תתנו לקצב האיטי להטעות אתכם. המדענים מסבירים כי המיקרו-כבידה לא עוצרת את החיים, היא פשוט כותבת את הכללים מחדש. מדובר בקרב הישרדות שבו שני הצדדים נאלצים להשתנות כדי לנצח.

חיידקי ה-E. coli ( צילום: שאטרסטוק )

החלק המרתק ביותר במחקר הוא האופן שבו הווירוסים והחיידקים התפתחו בחלל. ניתוח גנטי חשף כי בתחנת החלל, הווירוסים צברו מוטציות ספציפיות ששיפרו את יכולת ההיקשרות שלהם לחיידקים. במקביל, החיידקים פיתחו מנגנוני הגנה חדשים ושכבות מגן עבות יותר (ביופילם) כדי לשרוד.

הבשורה הגדולה עבורנו: החוקרים השתמשו בתובנות הללו כדי להנדס על כדור הארץ וירוסים "משופרים". התוצאה הייתה מדהימה: הווירוסים שהונדסו בהשראת המוטציות מהחלל הציגו יעילות עליונה בהשמדת חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה, כולל כאלו הגורמים לזיהומים קשים בדרכי השתן שבדרך כלל עמידים לטיפול סטנדרטי.

התגליות הללו הן קריטיות לא רק לבריאות הציבור בכדור הארץ, אלא גם לבטיחותם של אסטרונאוטים במשימות ארוכות טווח לירח ולמאדים. תחנת החלל היא מערכת סגורה שבה בני אדם חולקים אוויר ומשטחים עם מיקרובים. הבנת הדרך שבה חיידקים משתנים בחלל חיונית כדי למנוע התפרצויות מחלות במעמקי החלל.

מרתק לחשוב שלפעמים הדרך הטובה ביותר לפתור את הבעיות הרפואיות הקשות ביותר של האנושות היא פשוט לעזוב את כדור הארץ. המעבדה שמרחפת מעל ראשינו מוכיחה שוב שמה שקורה במסלול סביב כדור הארץ לא נשאר שם – הוא עשוי לעצב את עתיד הרפואה לדורות הבאים.