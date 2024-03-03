נשיא איראן מסעוד פזשכיאן, הציג תמונת מצב
קשה של משבר המים במדינה, וקרא לכל מי שיכול להציע פתרון לעשות זאת בהקדם | לדבריו, "אנחנו עומדים בפני משבר מים חמור ובלתי נתפס, אם מישהו יודע פתרון-שיציג אותו, לצערי, אין לנו ברירה אלא לסגור את אספקת המים" (העולם הערבי)
על פי דו"ח מבקר המדינה, המתפרסם כעת, למעלה משני מיליון אזרחים מתגוררים ברשויות מקומיות שאינן ערוכות לאספקת מים בשעת חירום • המבקר מתריע: "פוטנציאל האיומים על אספקת המים מגוון ועלול להתממש ללא התראה מוקדמת" (חדשות)
אלפי תושבים בבני ברק הופתעו הבוקר לגלות כי נותקו מאספקת מים. מתברר כי פיצוץ צינור מים גרם לניתוקן של שתי שכונות מאספקת המים השוטפת. בעירייה הסבירו לתושבים כי מדובר בתקלה זמנית, וכי זרם המים צפוי להתחדש בתוך שעות. תקלות גם בתל-אביב (חדשות)