כיכר השבת
איראן מתייבשת

משבר המים בשיא: הנשיא פזשכיאן - אין לנו ברירה אלא לסגור את אספקת המים

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן, הציג תמונת מצב קשה של משבר המים במדינה, וקרא לכל מי שיכול להציע פתרון לעשות זאת בהקדם | לדבריו, "אנחנו עומדים בפני משבר מים חמור ובלתי נתפס, אם מישהו יודע פתרון-שיציג אותו, לצערי, אין לנו ברירה אלא לסגור את אספקת המים" (העולם הערבי)

כלי תקשורת רשמיים מפרסמים תיעוד של התייבשות אחד ממאגרי המים סמוך לטהראן.

נשיא , מסעוד פזשכיאן הזהיר ביום חמישי כי המדינה עומדת על סף משבר מים חמור, והדגיש כי צריכת מים מוגזמת אינה בת קיימא ועלולה להוביל למחסור חמור בטהראן כבר בחודשים ספטמבר-אוקטובר. דבריו של הנשיא מגיעים על רקע מצב מים מדאיג באיראן, שהתמודדה עם בצורת בחמש השנים האחרונות וירידה דרמטית בכמות המשקעים.

פזשכיאן הדגיש כי בירת המדינה נמצאת בסכנה מיידית, באומרו: "בטהראן, אם לא נצליח לנהל ואנשים לא ישתפו פעולה בשליטה על הצריכה, לא יהיו מים בסכרים עד ספטמבר או אוקטובר".  

עוד אמר הנשיא האיראני: אנחנו עומדים בפני משבר מים חמור ובלתי נתפס. אם מישהו יודע פתרון-שיציג אותו. לצערי, אין לנו ברירה אלא לסגור את אספקת המים".

המציאות המדאיגה של ניהול לקוי של משאבים וצריכת יתר, הם שהובילו למחסור חוזר בחשמל, גז ומים בחודשי שיא הביקוש באיראן.

ראש ארגון הגנת הסביבה, שינה אנסארי, ציינה כי הזנחת הפיתוח בר-קיימא היא הגורם לבעיות הסביבתיות הרבות, כולל מצוקת המים הנוכחית. נתוני הארגון המטאורולוגי מצביעים על ירידה של 40% בכמות המשקעים בארבעת החודשים האחרונים בהשוואה לממוצע ארוך טווח.

יתרה מכך, צריכת המים המוגזמת מהווה אתגר מרכזי לניהול משאבי המים במדינה. מוחסן ארדקאני, ראש חברת המים והביוב של מחוז טהראן, חשף כי 70% מתושבי טהראן צורכים יותר מהתקן המקובל של 130 ליטר מים ביום. הנשיא פזשכיאן קרא לאזרחים לשתף פעולה בהפחתת הצריכה על מנת למנוע קריסה מוחלטת של אספקת המים בבירה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר