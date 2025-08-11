נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן הזהיר ביום חמישי כי המדינה עומדת על סף משבר מים חמור, והדגיש כי צריכת מים מוגזמת אינה בת קיימא ועלולה להוביל למחסור חמור בטהראן כבר בחודשים ספטמבר-אוקטובר. דבריו של הנשיא מגיעים על רקע מצב מים מדאיג באיראן, שהתמודדה עם בצורת בחמש השנים האחרונות וירידה דרמטית בכמות המשקעים.

פזשכיאן הדגיש כי בירת המדינה נמצאת בסכנה מיידית, באומרו: "בטהראן, אם לא נצליח לנהל ואנשים לא ישתפו פעולה בשליטה על הצריכה, לא יהיו מים בסכרים עד ספטמבר או אוקטובר".

עוד אמר הנשיא האיראני: אנחנו עומדים בפני משבר מים חמור ובלתי נתפס. אם מישהו יודע פתרון-שיציג אותו. לצערי, אין לנו ברירה אלא לסגור את אספקת המים".

המציאות המדאיגה של ניהול לקוי של משאבים וצריכת יתר, הם שהובילו למחסור חוזר בחשמל, גז ומים בחודשי שיא הביקוש באיראן.

ראש ארגון הגנת הסביבה, שינה אנסארי, ציינה כי הזנחת הפיתוח בר-קיימא היא הגורם לבעיות הסביבתיות הרבות, כולל מצוקת המים הנוכחית. נתוני הארגון המטאורולוגי מצביעים על ירידה של 40% בכמות המשקעים בארבעת החודשים האחרונים בהשוואה לממוצע ארוך טווח.

יתרה מכך, צריכת המים המוגזמת מהווה אתגר מרכזי לניהול משאבי המים במדינה. מוחסן ארדקאני, ראש חברת המים והביוב של מחוז טהראן, חשף כי 70% מתושבי טהראן צורכים יותר מהתקן המקובל של 130 ליטר מים ביום. הנשיא פזשכיאן קרא לאזרחים לשתף פעולה בהפחתת הצריכה על מנת למנוע קריסה מוחלטת של אספקת המים בבירה.