הגזענות - עתיקת יומין היא, על כל תחלואיה. היא אינה נחלתם הבלעדית של בני הדורות האחרונים. יחסי אשכנזים וספרדים בארץ ישראל חוו עליות ומורדות, שניצניהם לבלבו עוד בתחילת היישוב היהודי בירושלים | מתי חשדו הערבים שהאשכנזים אינם יהודים, וכיצד נשבר 'מונופול-החלוקה' הארצי-ישראלי? | אפליה מאז ולתמיד (מגזין כיכר)
מלחמות ספרדים אשכנזים: בערב השבת, פונו עשרות ממתפללי בית הכנסת הספרדי בשיכון ג' בעיר בני ברק, השוהה בתוך מבנה בית ספר באישור העירייה. ארון הקודש, כמו גם חפצי בית הכנסת - הושלכו בביזיון בחצר בית הספר. גורם בעירייה טוען כי מדובר באפלייה על רקע עדתי: "לא נעבור על כך לסדר היום" (חרדים)
יו"ר ש"ס בפועל אריה דרעי, מסביר היום למה בחרה ש"ס בהנהגתו ללכת על קמפיין עדתי. לדבריו: "לא מעט מזרחיים, שדווקא למדו לימודי ליבה, הוציאו בגרות והשקיעו באקדמיה. גם הם נתקלים שוב ושוב בתקרת הזכוכית, הייתי מאושר אילו הניתוחים היו מלמדים כי אין קשר בין מוצא מזרחי לבין עוני" (בחירות 2013)