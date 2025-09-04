חרדים עובדים. אילוסטרציה ( צילום: המכללה החרדית י-ם )

בצל אפליית הבנות במוסדות הלימוד, לידי 'כיכר השבת' הגיעו נתונים המלמדים, כי כאשר יוצאים לעולם המעשה, המנהלים מעדיפים דווקא עובדים ספרדים על פני אשכנזים, למה ומדוע? הפרטים בכתבה שלפניכם.

צעירים חרדים ממוצא ספרדי, שגדלו על מורשת שונה מהמיינסטרים החרדי בירושלים ובבני ברק, פוגשים חסמים לא פשוטים במוסדות לימוד, בעיקר במוסדות הליטאיים, שמוסיפים לקודים התרבותיים גם סינון חברתי לעיתים על רקע גזעי. במקומות אלה, הרף לכניסה גבוה במיוחד, וצעירים ספרדים אפילו מוכשרים מאוד עשויים להיתקל בנוקשות לא צפויה. אך כאשר אנחנו יוצאים לעולם המעשה - בזירת התעסוקה הכללית, כללי המשחק משתנים. מה שמעסיקים מחפשים היום הוא לא רק השכלה פורמלית - לעיתים דווקא חסרים להם הכישורים ה"רכים" שנרכשים בשטח. ההורים לחצו ואני התחתנתי עם מישהי שלא רציתי - עד הסוף הנורא | סיפור מטלטל משה רבי | 13:08 "גם האשכנזים הם בני אברהם יצחק ויעקב" – המאבק בין הספרדים לאשכנזים ביישוב הישן בירושלים דני שפיץ | 13:08 הכישורים לדוגמה הם, אינטליגנציה חברתית, גמישות מחשבתית, ויכולת פעולה מול סביבה מגוונת ומרובת תרבויות.

חרדי עובד. יש חיה כזו ( פלאש 90 )

המכון שהביא את הנתונים לידי 'כיכר השבת', מציין כי חרדים ספרדים שגדלו בערים מעורבות ולא ביישובים סגורים, מגיעים עם ערכת כישורים שונה ועם מוכנות גבוהה לצמוח וללמוד.

כך למשל דוד פרץ, ראש צוות הייטק, מתאר בשיחה עם 'כיכר השבת': "כשאני מגייס עובד חדש, מה שחשוב לי זה לא רק הכישורים הטכניים, אלא גם כמה מהר הוא הופך לחלק מהצוות. הרבה פעמים אצל צעירים ליטאים יש הלם תרבותי - צריך ללוות אותם, ללמד אותם איך 'מתנהלים'. אצל רוב החרדים הספרדים זה שונה, הם באים עם יכולות חברתיות מוכנות, הם מדברים את השפה, מתמצאים בקודים, יודעים להשתלב. זה חוסך לי הרבה זמן כחברה.”

גם אנשי גיוס מדגישים את חשיבות ההשקעה לאורך זמן: רונית כהן, מנהלת גיוס, מסבירה: “בסוף, כשאנחנו מגייסים - זה השקעה באדם, לא רק בעובד. אצל החרדים הספרדים אני פוגשת הרבה פעמים רצון אמיתי לבנות קריירה ולהיות חלק מהחברה. לעיתים יש גם גב משפחתי חזק מאוד. כשהמשפחה תומכת, זה דגל ירוק. זה הימור בטוח, כי סביר שיישאר, יתפתח וישקיע.”

יתרון נוסף נתמך במחקרי מרכז טאוב: נתונים מראים כי חרדים הגרים בתוך ערים מעורבות (ולא ערים סגורות) משתלבים בתעסוקה בשיעורים גבוהים משמעותית. אצל משפחות ספרדיות, שנדדו לערים לא חרדיות, הכישורים, התמיכה והמעורבות החברתית מייצרים יתרון מבני אמיתי.

אם נסכם, מסתבר שהשוק הכלכלי לא רק מקבל את השוני אלא מתגמל אותו. שילוב בין מוטיבציה, כישורים רכים, וחוסן משפחתי הופך את הצעירים החרדים ממוצא ספרדי למשאב מבוקש, ומאפשר להם לבלוט דווקא במקום בו הממסד המסורתי מקשה. ייתכן כי מתוך שיקולים כלכליים-מקצועיים תצמח בשנים הקרובות מנהיגות חדשה חרדית, מגוונת, שמציבה סטנדרט השתלבות אחר בחברה הישראלית.