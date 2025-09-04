כיכר השבת
תתיישבו בנחת ותקראו | לא לפספס!

ספרדים פחות טובים מאשכנזים? אולי לפי מנהלי סמינרים, אבל יש נתון שלא הכרתם

על פי נתונים מדהימים שהגיעו לידי 'כיכר השבת', מתברר שהחרדי הספרדי הופך למועמד המועדף על המעסיקים בראיונות עבודה | מה הסוד הספרדי? איך האופי החברה והמשפחה פותחים בפניו דלתות, ומדוע דווקא המאפיינים העדתיים מעניקים לו יתרון מוכח במסלול ההצלחה הגלוי? כל התשובות והנתונים המפתיעים (חדשות חרדים)

2תגובות
חרדים עובדים. אילוסטרציה (צילום: המכללה החרדית י-ם)

בצל אפליית הבנות במוסדות הלימוד, לידי 'כיכר השבת' הגיעו נתונים המלמדים, כי כאשר יוצאים לעולם המעשה, המנהלים מעדיפים דווקא עובדים ספרדים על פני אשכנזים, למה ומדוע? הפרטים בכתבה שלפניכם.

צעירים חרדים ממוצא ספרדי, שגדלו על מורשת שונה מהמיינסטרים החרדי בירושלים ובבני ברק, פוגשים חסמים לא פשוטים במוסדות לימוד, בעיקר במוסדות הליטאיים, שמוסיפים לקודים התרבותיים גם סינון חברתי לעיתים על רקע גזעי.

במקומות אלה, הרף לכניסה גבוה במיוחד, וצעירים ספרדים אפילו מוכשרים מאוד עשויים להיתקל בנוקשות לא צפויה.

אך כאשר אנחנו יוצאים לעולם המעשה - בזירת התעסוקה הכללית, כללי המשחק משתנים. מה שמעסיקים מחפשים היום הוא לא רק השכלה פורמלית - לעיתים דווקא חסרים להם הכישורים ה"רכים" שנרכשים בשטח.

הכישורים לדוגמה הם, אינטליגנציה חברתית, גמישות מחשבתית, ויכולת פעולה מול סביבה מגוונת ומרובת תרבויות.

חרדי עובד. יש חיה כזו (פלאש 90)

המכון שהביא את הנתונים לידי 'כיכר השבת', מציין כי חרדים ספרדים שגדלו בערים מעורבות ולא ביישובים סגורים, מגיעים עם ערכת כישורים שונה ועם מוכנות גבוהה לצמוח וללמוד.

כך למשל דוד פרץ, ראש צוות הייטק, מתאר בשיחה עם 'כיכר השבת': "כשאני מגייס עובד חדש, מה שחשוב לי זה לא רק הכישורים הטכניים, אלא גם כמה מהר הוא הופך לחלק מהצוות. הרבה פעמים אצל צעירים ליטאים יש הלם תרבותי - צריך ללוות אותם, ללמד אותם איך 'מתנהלים'. אצל רוב החרדים הספרדים זה שונה, הם באים עם יכולות חברתיות מוכנות, הם מדברים את השפה, מתמצאים בקודים, יודעים להשתלב. זה חוסך לי הרבה זמן כחברה.”

גם אנשי גיוס מדגישים את חשיבות ההשקעה לאורך זמן: רונית כהן, מנהלת גיוס, מסבירה: “בסוף, כשאנחנו מגייסים - זה השקעה באדם, לא רק בעובד. אצל החרדים הספרדים אני פוגשת הרבה פעמים רצון אמיתי לבנות קריירה ולהיות חלק מהחברה. לעיתים יש גם גב משפחתי חזק מאוד. כשהמשפחה תומכת, זה דגל ירוק. זה הימור בטוח, כי סביר שיישאר, יתפתח וישקיע.”

יתרון נוסף נתמך במחקרי מרכז טאוב: נתונים מראים כי חרדים הגרים בתוך ערים מעורבות (ולא ערים סגורות) משתלבים בתעסוקה בשיעורים גבוהים משמעותית. אצל משפחות ספרדיות, שנדדו לערים לא חרדיות, הכישורים, התמיכה והמעורבות החברתית מייצרים יתרון מבני אמיתי.

אם נסכם, מסתבר שהשוק הכלכלי לא רק מקבל את השוני אלא מתגמל אותו. שילוב בין מוטיבציה, כישורים רכים, וחוסן משפחתי הופך את הצעירים החרדים ממוצא ספרדי למשאב מבוקש, ומאפשר להם לבלוט דווקא במקום בו הממסד המסורתי מקשה. ייתכן כי מתוך שיקולים כלכליים-מקצועיים תצמח בשנים הקרובות מנהיגות חדשה חרדית, מגוונת, שמציבה סטנדרט השתלבות אחר בחברה הישראלית.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (86%)

לא (14%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
נו נו, יאמרו לך מנהלי הסמינרים, שזו הבעיה שהם הספרדים, מדי משולבים בחברה הישראלית, בידיעת הקודים והשפה, וזה נוגד את הקו של האידישקייט בסמינר.
יוסף
1
גם כן אשכנזים האלהה😒😒
מוצ'צו

אולי גם יעניין אותך:

עוד בכלכלה בארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר