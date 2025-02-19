מבקר המדינה סיפר כי רצה לבדוק את החשדות לשחיתות בהסתדרות לפני תקופה, אך היו כאלו שניסו למנוע זאת. המבקר הדגיש כי בכוונתו להמשיך בביצוע הביקורת תוך תיאום עם גורמי אכיפת החוק כדי לא לפגוע בחקירה המתנהלת כעת (חדשות)
דוברו של רה"מ עומד דוסטרי החליט להסיר כתבים בכירים - מקבוצת העדכונים של ראש הממשלה נתניהו | בלשכת רה"מ הגיבו: "מי שבוחר להפר את הכללים הבסיסיים המקובלים, לא יזכה לשיתוף-פעולה מצד דוברות הלשכה" (ברנז'ה, פוליטי)
מספר עיתונאים מתחו ביקורת בקבוצת הליכוד, ודוברי המפלגה החליטו להסיר אותם מקבוצת הדוברות | ארגון העיתונאים והעיתונאיות הגיש היום עתירה לבג"ץ בדרישה כי יורה לרה"מ נתניהו והליכוד, להשיב את העיתונאים ירון אברהם ואריאל כהנא לקבוצה ממנה הוסרו (תקשורת)
"שוטר התחיל להכות אותי ולגרור אותי על המדרגות. אמרו לי על תעודת העיתונאי 'זה לא מעניין' והמשיכו לבעוט בי", כך מתאר כתב גל"צ את האלימות שהופנתה נגדו בהפגנת 'הפלג' היום בבני ברק, בה נעצרו 29 מפגינים שחסמו את הכביש במשך זמן רב (ברנז'ה)