החשד לשחיתות בהסתדרות | זה מה שמבקר המדינה חשף הערב על הפרשה

פרשת יד לוחצת יד: מבקר המדינה אנגלמן השתתף היום (שני) בכנס העיתונאים באילת, שם הוא חשף: "לפני כמה חודשים פתחנו בביקורת על ההסתדרות למרות שנתקלנו בהתנגדות מצדה".

במהלך הריאיון במקום חשף המבקר, כי לאחר התנגדות עיקשת של ההסתדרות - משרדו החל לאחרונה בביצוע ביקורת בהסתדרות בנוגע להיבטי ניהול ופיקוח.

לדבריו, "דוח המבקר האחרון על ארגון עובדים ארצי עסק בהסתדרות הלאומית והתפרסם בשנת 2012. הדוח העלה ממצאים חמורים שאף הביאו לפתיחת חקירת משטרה בעניינו".

לדברי המבקר: "זה מכבר החלטתי לקיים ביקורת בהסתדרות הכללית למרות ההתנגדויות מצד נציגי ההסתדרות. בחוק נקבע כי ההסתדרות כפופה לביקורת המדינה למעט בעניינים הנוגעים להגנה על זכויות עובדים. ואכן משרדי לא בודק את הנושאים הללו".

עוד הוא סיפר: "כבר לפני מספר שנים נפגשתי עם יו"ר ההסתדרות בנוגע לפתיחת ביקורת ועם פרוץ המלחמה הקדשנו את רוב התשומות לביקורת בנושאי המלחמה. בחודש יולי האחרון חזרנו להסתדרות והודענו על פתיחת ביקורת בנושאים שונים. גם הפעם נתקלנו בהתנגדויות מצד יועצים משפטיים".

לדברי המבקר: "חשוב להדגיש כי ביקורת המדינה שואבת את כוחה מחוק יסוד ועצמאותה לבדוק כל נושא היא חלק מהמארג הדמוקרטי של המדינה. כרגע אנחנו בשלבי איסוף חומרים. כמובן, בשעה שגוף מבוקר נמצא בחקירה משטרתית הביקורת תפעל תוך תיאום מלא עם גורמי אכיפת החוק כדי לא לפגוע בחקירה המתנהלת".

לסיום אמר המבקר: "חובה על כל גוף ציבורי לשתף פעולה עם ביקורת המדינה באופן מלא. אנחנו נחושים לבצע את תפקידנו כפי שנקבע בחוק יסוד".