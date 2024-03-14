בעקבות ממצאים חמורים בדבר התנהלות כספית לקויה, הוגש במשרד המשפטים בקשה דחופה לבית המשפט המחוזי למתן צו פירוק נגד העמותה המוכרת שנועדה לסייע לחולי סרטן, למשפחות נזקקות ולניצולי שואה • הדוח חושף רישום כוזב בספרים וחשש כבד לחלוקת רווחים אסור (משפט)
משעות הבוקר המוקדמות ועד לשעות הלילה של יום שני האחרון זכו אלפי ילדים ובני משפחותיהם ליום כיף וחוויה במתחם המג'יק קאס במעלה אדומים • בשעות הערב התקבצו משפחות "בלב אחד" למופע זמר ענק במתחם הדי סיטי • ההורים הנרגשים הודו בחום לראשי הארגון אשר עושים לילות כימים למען ילדים חולים ומיוחדים (תרבות, מוזיקה)
איש הישר בעיניו יעשה: משמרת הצניעות סגרה ארגון חסד מוכר בירושלים משום שהתגלו במבנה - כך לטענת המשמרת - בעיות צניעות קשות. באישון לילה פשטו אנשי משמרת הצניעות על המבנה ורוקנו את תכולתו. בארגון לא נבהלים: "נחזור בגדול" (אקטואליה, בארץ)