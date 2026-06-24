כיכר השבת
"התנהלות כספית לקויה"

הוגשה בקשת פירוק נגד עמותת החסד שסייעה לחולי סרטן

בעקבות ממצאים חמורים בדבר התנהלות כספית לקויה, הוגש במשרד המשפטים בקשה דחופה לבית המשפט המחוזי למתן צו פירוק נגד העמותה המוכרת שנועדה לסייע לחולי סרטן, למשפחות נזקקות ולניצולי שואה • הדוח חושף רישום כוזב בספרים וחשש כבד לחלוקת רווחים אסור (משפט)

43 חולי סרטן זקוקים לעזרתנו (צילום: כיכר השבת)

רשמת העמותות במשרד המשפטים הגישה במהלך חודש יוני בקשה דרמטית למתן צו פירוק נגד עמותת "החיוך שלהם בידיים שלנו" לבית המשפט המחוזי בבאר שבע.

הצעד הקיצוני מגיע בעקבות הליך פיקוח מעמיק ויסודי שהעלה ממצאים חמורים במיוחד בדבר התנהלות כספית לקויה והתנהלות שלא כדין של נושאי משרה בכירים בתוך הארגון, המעלים חשש כבד לזליגת כספים שיועדו לצדקה.

העמותה המדוברת נרשמה בסוף שנת 2020, כאשר המטרות הרשמיות והמאושרות שלה היו בעלות אופי פילנתרופי מובהק.

בין היתר, נועדה העמותה לפעול למען הגשמת חלומות לחולי סרטן ולחולים בכלל, הענקת עזרה חיונית לניצולי שואה ולמשפחות נזקקות, חלוקת סלי מזון מורחבים בחגים וקמחא דפסחא, לצד הענקת תמיכות כספיות שונות למשפחות מצוקה.

הממצאים החמורים: רישום כוזב וקירבה משפחתית אסורה

ממצאי הפיקוח הרשמיים חושפים שורה ארוכה של כשלים והפרות דין קשות בתוך העמותה. הדוח מעלה כי העמותה העסיקה בשכר חבר ועד בניגוד גמור להוראות החוק, ולא ביצעה כל הפרדה בין הכספים השייכים לעמותה לבין כספיו הפרטיים של חבר הוועד.

בנוסף, נמצא כי העמותה מינתה שני מורשי חתימה בעלי קירבה משפחתית מדרגה ראשונה, לא קידמה את מטרותיה המאושרות באופן מלא, ואף ביצעה רישום כוזב ומכוון בספריה הרשמיים.

לדברי יחידת האכיפה והבקרה ברשות התאגידים, שרשרת הממצאים הללו מקימה חשש ממשי לחלוקת רווחים אסורה, ניגוד עניינים חריף וזליגה ישירה של כספי תרומות מהעמותה לידיים פרטיות. רשמת העמותות הבהירה כי הארגון פעל בניגוד מוחלט להוראות חוק העמותות ובניגוד להנחיות המקצועיות להתנהלות תקינה, דבר המקים עילה ברורה ומיידית לפירוק כפוי של העמותה תחת פיקוח הדוק של בית המשפט.

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רשמת העמותות: "חשש כבד לזליגת כספים לידיים פרטיות"

עו"ד שולי אבני שוהם, רשמת העמותות וראש רשות התאגידים, התייחסה בחומרה רבה לממצאים ואמרה כי ממצאי הדוח מעלים חשש כבד להתנהלות בלתי תקינה, רישום כוזב במסמכי העמותה ואי קידום מלא של מטרותיה המקוריות.

לדבריה, עמותות המתנהלות בניגוד להוראות הדין פוגעות קשות בתדמית ובמוניטין של כלל העמותות בישראל, ומובילות לפגיעה חמורה באמון שהציבור נותן בארגונים אלה.

ראש רשות התאגידים חתמה את דבריה בהצהרת כוונות ברורה לגבי המשך מדיניות האכיפה של משרד המשפטים, והדגישה כי הרשות תפעל בכל הכלים העומדים לרשותה בשירות, בפיקוח ובאכיפה כדי למגר התנהלות מעין זו, ולהגביר את אמון הציבור במגזר השלישי.

ניצולי שואהחולי סרטןארגון חסד

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