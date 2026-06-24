הוגשה בקשת פירוק נגד עמותת החסד שסייעה לחולי סרטן

רשמת העמותות במשרד המשפטים הגישה במהלך חודש יוני בקשה דרמטית למתן צו פירוק נגד עמותת "החיוך שלהם בידיים שלנו" לבית המשפט המחוזי בבאר שבע.

הצעד הקיצוני מגיע בעקבות הליך פיקוח מעמיק ויסודי שהעלה ממצאים חמורים במיוחד בדבר התנהלות כספית לקויה והתנהלות שלא כדין של נושאי משרה בכירים בתוך הארגון, המעלים חשש כבד לזליגת כספים שיועדו לצדקה.

העמותה המדוברת נרשמה בסוף שנת 2020, כאשר המטרות הרשמיות והמאושרות שלה היו בעלות אופי פילנתרופי מובהק.

בין היתר, נועדה העמותה לפעול למען הגשמת חלומות לחולי סרטן ולחולים בכלל, הענקת עזרה חיונית לניצולי שואה ולמשפחות נזקקות, חלוקת סלי מזון מורחבים בחגים וקמחא דפסחא, לצד הענקת תמיכות כספיות שונות למשפחות מצוקה.

הממצאים החמורים: רישום כוזב וקירבה משפחתית אסורה

ממצאי הפיקוח הרשמיים חושפים שורה ארוכה של כשלים והפרות דין קשות בתוך העמותה. הדוח מעלה כי העמותה העסיקה בשכר חבר ועד בניגוד גמור להוראות החוק, ולא ביצעה כל הפרדה בין הכספים השייכים לעמותה לבין כספיו הפרטיים של חבר הוועד.

בנוסף, נמצא כי העמותה מינתה שני מורשי חתימה בעלי קירבה משפחתית מדרגה ראשונה, לא קידמה את מטרותיה המאושרות באופן מלא, ואף ביצעה רישום כוזב ומכוון בספריה הרשמיים.

לדברי יחידת האכיפה והבקרה ברשות התאגידים, שרשרת הממצאים הללו מקימה חשש ממשי לחלוקת רווחים אסורה, ניגוד עניינים חריף וזליגה ישירה של כספי תרומות מהעמותה לידיים פרטיות. רשמת העמותות הבהירה כי הארגון פעל בניגוד מוחלט להוראות חוק העמותות ובניגוד להנחיות המקצועיות להתנהלות תקינה, דבר המקים עילה ברורה ומיידית לפירוק כפוי של העמותה תחת פיקוח הדוק של בית המשפט.