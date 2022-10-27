הרב שמואל אברמובסקי, ראש כולל אברכים בפתח תקווה, בשיעור מיוחד על פרשת השבוע - פרשת 'ראה' - כוח הבחירה - ההבדל בין חיים רגילים לחיים עם משמעות | השיעור נמסר בכל יום רביעי בביהמ"ד "מונקאטש" בפתח תקווה • צפו בשיעור המלא (חרדים)
מזל טוב, את עולה לסמינר, כולם מדברים על בריאות תיקי גב לבית הספר, ועדיין לא התייחסו לבת הסמינר,
מצד אחד את כבר לא ילדה שתקנה ילקוט של בית ספר סטנדרטי, או אפילו אורתופדי. את רוצה לשלב בין נוחות, פרקטיות ועיצוב מתאים ונכון * הטיפים שיעזרו לך לבחור תיק לשנה החדשה
מיס קנדה הנבחרת מעוררת מהומה, אומנם כידוע שתחרויות יופי למיניהם הן כבר לא אומדן לשום דבר מלבד יחסים דיפלומטיים בין מדינות. הדרמה שהתחוללה אמש בבחירת מיס קנדה הביאה את בחירתה של המוסלמית הצעירה Hala Yassin לגמר: "אענוד בגאווה את הכתר שיוענק לי כאות הזדהות בפלסטין" (מהעולם)
אנו נמנעות מלהחליף מקום עבודה, להתקדם בקריירה ומפנים את תנאי התקדמות להשתלטות חשש אי הוודאות. נשארות בקשרים לא נכונים לנו וכובלות עצמנו בשלשלאות החשש לחפש משהו שטוב לנו יותר * יציאה לחופשי דורשת עצמאות נפשית והתבגרות רגשית איך עושים זאת?
יהודי פשוט הוא מיכאל, הוא רוצה להאמין שהנה הגאולה מגיעה
שחייו הולכים להשתנות אבל קשה לו מדי * אז יש קושי ויש מנגד בחירה, הביטחון של מיכאל בקב"ה מתחיל להיבנות. הוא מתחיל להאמין יותר ויותר, שאכן הנה הגאולה הגדולה מתקרבת (דעות)
מכיוון שאת "אם הבית" גם האווירה בבית מוטלת על כתפייך ובעיקר על החיוך שעל פנייך. קצת הומור ולקיחת הדברים בקלות, בלי להתעכב על כל דבר בהקפדה מיותרת, יפיחו חיי שמחה ואוירה נעימה בביתך. תנסי את זה בבית (משפחה)